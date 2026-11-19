De snelste en nauwkeurigste offerte is de offerte die je zelf samenstelt: upload je bestand op order.creativehub.io, kies het formaat, het papier en eventueel opplakken of inlijsten, en het winkelmandje toont de exacte prijs, de btw, de leveringsopties en de verwachte verzenddatum voordat je betaalt. Iets in het winkelmandje leggen verplicht je tot niets. Voor opdrachten die de besteltool niet kan prijzen en voor grote bestellingen maken we een offerte per e-mail.

Bereken de prijs zelf

Ga naar order.creativehub.io en maak een gratis account aan. Upload je beeld als JPEG of als TIFF met samengevoegde lagen. Pdf-bestanden kunnen we niet controleren of printen. Klik op Order prints (prints bestellen). Stel het formaat, het papier en eventueel opplakken of inlijsten in. De prijs past zich aan bij elke optie die je wijzigt. Leg het artikel in je winkelmandje en vul het afleveradres in. Bekijk de leveringsopties, de prijzen ervan en de verwachte data.

Je kunt meerdere combinaties naast elkaar prijzen en ze in het winkelmandje laten staan terwijl je beslist. Bestellen doe je zelf online: we kunnen geen bestelling per e-mail aannemen of er namens jou een plaatsen, maar we kunnen wel vragen beantwoorden terwijl je de bestelling opzet.

Is het papier het punt waarover je nog twijfelt, dan kun je met een proefpakket met papiersoorten de oppervlakken vergelijken voordat je kiest.

Wat de online prijs omvat

Eigen formaten. Voer elk formaat rechtstreeks in. Er is geen toeslag voor een afwijkend formaat: de prijs volgt de formaatklasse waar de print in valt.

Voer elk formaat rechtstreeks in. Er is geen toeslag voor een afwijkend formaat: de prijs volgt de formaatklasse waar de print in valt. Opplakken en inlijsten. Beide staan naast formaat en papier, en de prijs past zich aan zodra je ze toevoegt. Inlijsten bestel je samen met de print als één opdracht.

Beide staan naast formaat en papier, en de prijs past zich aan zodra je ze toevoegt. Inlijsten bestel je samen met de print als één opdracht. Grote stukken. Lijsten worden online geprijsd voor prints tot 50 x 75 in (of 40 x 80 in voor een panorama) in elke lijststijl, en opplakken tot 60 x 96 in. De korte zijde van een ingelijste of opgeplakte print moet minstens 18 cm zijn.

Lijsten worden online geprijsd voor prints tot 50 x 75 in (of 40 x 80 in voor een panorama) in elke lijststijl, en opplakken tot 60 x 96 in. De korte zijde van een ingelijste of opgeplakte print moet minstens 18 cm zijn. Valuta. Prijzen worden getoond in de valuta die hoort bij het factuurland van je account.

De gepubliceerde tabellen voor standaardformaten staan in de prijslijst. Een eigen formaat staat daar niet in, dus gebruik het winkelmandje voor het exacte bedrag.

Wanneer we per e-mail offreren

Vraag ons om een schriftelijke offerte als:

de opdracht iets is wat de besteltool niet kan prijzen, zoals een ingelijst of opgeplakt stuk dat groter is dan de online limieten, of een lijst of opplakwerk op maat (zie Hoe krijg ik een offerte voor een lijst of opplakwerk op maat?);

je een grote bestelling plant, zoals een set voor een tentoonstelling of een oplage (zie Is er een minimale bestelling of een staffelkorting voor prints?);

je richtprijzen nodig hebt voor een begroting of een subsidieaanvraag.

In alle andere gevallen is een bedrag dat wij per e-mail bevestigen hetzelfde als dat in het winkelmandje. Geven we je een prijs voor een eigen formaat dat niet in de lijst staat voordat je de bestelling hebt samengesteld, dan is dat de prijs van het dichtstbijzijnde formaat uit de lijst, als richtlijn. De exacte prijs is die in je winkelmandje of in onze schriftelijke offerte.

Wat je opstuurt voor een offerte

Mail naar info@creativehub.io met:

je beeldbestanden als JPEG of TIFF (geen pdf); de printformaten; het printtype en het papier of de afwerking die je in gedachten hebt; eventueel opplakken of inlijsten, inclusief randen en passe-partouts; aantallen, inclusief de grootte van de oplage als dat van toepassing is; het afleveradres of afhalen, en een eventuele deadline.

Stuur je een downloadlink voor je bestanden, controleer dan of die opent zonder inloggen of verificatiestap. Bestanden die daarachter staan kunnen we niet downloaden, en dat vertraagt de offerte.

In een schriftelijke offerte staat bij elk bedrag of het exclusief of inclusief btw is. Staat dat er niet bij een bedrag dat je hebt gekregen, vraag het ons dan voordat je zelf btw optelt of aftrekt. Meer hierover lees je in Zijn jullie printprijzen inclusief btw?

Houd rekening met de levertijden

Lees een offerte voor opgeplakt of ingelijst werk samen met de productietijd: opgeplakte bestellingen worden binnen 5 werkdagen verzonden en ingelijste bestellingen binnen 10, het printen inbegrepen. Zie Productietijden.

Wil je een richtprijs voordat je een winkelmandje vult? Standaardformaten staan in de gepubliceerde prijslijst.