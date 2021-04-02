Hoe de hangplek invloed heeft op je opgeplakte kunst

Hoe droog opgeplakte kunstwerken worden beïnvloed door temperatuur, vocht, luchtvochtigheid en blootstelling aan licht.

Papier is gevoelig voor de omgeving en kan worden beïnvloed door veranderingen in temperatuur, vochtigheid, luchtvochtigheid en blootstelling aan licht.

Vermijd direct zonlicht

Bescherm droog geplakte afdrukken tegen direct zonlicht voor de beste levensduur.

Vermijd hoge luchtvochtigheid

Omgevingen met een hoge luchtvochtigheid moeten worden vermeden omdat de vochtigheid de verslechtering van papier verhoogt en materialen het potentiële risico op beschadiging door schimmels en ongedierte verhoogt.

Een vochtigheidsschommeling creëert spanning over het oppervlak van het kunstwerk en opplakbord waardoor golven- en rimpeleffecten ontstaan.

Vermijd vochtige muren

Het is het beste om kunstwerk niet direct tegen het interieur van de buitenmuur te hangen die wordt beïnvloed door vocht, omdat schimmel zich kan opbouwen en ook de papieren randen van droog opgeplakte kunstwerken aantasten.

Vergelend kunstwerk?

Houd er rekening mee dat wanneer een kunstwerk geler wordt, dit iets te maken heeft met de opslagomstandigheden en de omgeving.

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