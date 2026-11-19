Een lijst op maat kan worden gemaakt voor een print tot 50 x 75 in (127 x 190 cm), of 40 x 80 in (102 x 203 cm) voor een panorama. De grens is dezelfde voor elke lijststijl, elk profiel en elke beglazing. Alles wat groter is, wordt opgeplakt en niet ingelijst: opplakken op Dibond of aluminium kan tot 60 x 96 in (152 x 244 cm).

Formaatgrenzen in één oogopslag

Afwerking Grootste formaat met online prijs Standard-, Box-, Floating- of Tray-lijst 50 x 75 in, of 40 x 80 in panoramisch Opplakken op aluminium, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board of MDF 60 x 96 in Opplakken op Display Card 40 x 60 in

Aan de andere kant van het spectrum moet de korte zijde van de print minstens 18 cm zijn om te kunnen worden ingelijst of op een harde drager te worden opgeplakt.

Deze formaten krijgen in de besteltool op order.creativehub.io een prijs zoals elk ander formaat, zonder dat er een offerte nodig is. De tool accepteert geen lijst boven de grens. Hoe groot de print zelf kan zijn, hangt af van het papier: zie Maximum afdrukformaten voor C-Type en Giclée afdrukken.

Als het werk te groot is om in te lijsten

Een print van 95 x 220 cm kan bijvoorbeeld wel worden geprint, maar valt buiten de grens voor inlijsten en wordt dus opgeplakt. Aluminium en Dibond zijn extreem vlak en stijf en trekken in de loop van een tentoonstelling niet krom. Daarom raden we ze aan voor tentoonstellingswerk van rond de 100 cm. Op panelen tot 40 x 40 in worden latten gemonteerd. Een groter paneel hangt aan een aluminium subframe. Zie Welke drager moet ik kiezen voor opplakken?

Een grote lijst samenstellen

Glas. Lijsten op maat krijgen echt glas; acrylbeglazing wordt niet aangeboden. Houd bij een heel groot werk, of een werk dat hoog komt te hangen, bij de keuze van je ophangmateriaal rekening met het gewicht van het glas.

Lijsten op maat krijgen echt glas; acrylbeglazing wordt niet aangeboden. Houd bij een heel groot werk, of een werk dat hoog komt te hangen, bij de keuze van je ophangmateriaal rekening met het gewicht van het glas. Ophangmateriaal. D-ringen en koord worden aangeraden tot 30 x 20 in, en spiegelplaten tot 40 x 50 in. Vanaf 40 x 50 in worden alleen strap hangers (ophangbeugels) aangeboden. Kies voor een hoog, zwaar werk in een trappenhuis of boven hoofdhoogte spiegelplaten of strap hangers, geen koord. Details staan in Ophangmateriaal voor ingelijst werk.

D-ringen en koord worden aangeraden tot 30 x 20 in, en spiegelplaten tot 40 x 50 in. Vanaf 40 x 50 in worden alleen strap hangers (ophangbeugels) aangeboden. Kies voor een hoog, zwaar werk in een trappenhuis of boven hoofdhoogte spiegelplaten of strap hangers, geen koord. Details staan in Ophangmateriaal voor ingelijst werk. Vlakheid. In de lijst wordt de print ofwel droog opgeplakt, waarbij hij op een stijve plaat wordt gelijmd voor een perfect vlak en blijvend resultaat, ofwel met omkeerbare archiefscharnieren bevestigd op karton van 100% katoen, en dan ligt hij niet perfect vlak. Droog opplakken is de gebruikelijke keuze voor groot werk, waar vlakheid het zwaarst weegt.

Canvas

We bieden wel canvasprints aan, maar je kunt ze nog niet op de website bestellen. Online bestellen staat gepland voor begin 2027. Neem contact met ons op voor een grote canvasbestelling vóór die tijd. Een canvas dat je zelf aanlevert kunnen we niet opspannen of inlijsten. Gaat het je om het oppervlak, dan geven de giclée-papieren met veel structuur, Ilford Cotton Textured en Hahnemühle German Etching, een vergelijkbare structuur. Wil je een schaduwvoeg tussen het werk en de lijst, kies dan een Floating- of Tray-lijst.

Levertijd

Reken op 10 werkdagen voor een ingelijste print en 5 werkdagen voor een opgeplakte print (10 voor Acrylic Reverse), inclusief printen, plus de bezorging. De verwachte datum voor je bestelling zie je bij het afrekenen, voordat je betaalt.

Bezorgen en afhalen

Tot 30 x 40 in: bezorgd door een koerier tegen de standaardtarieven.

bezorgd door een koerier tegen de standaardtarieven. Boven 30 x 40 in, tot 50 x 75 in: in een krat bezorgd door een koerier tegen het tarief voor grote werken. Het tarief zie je bij het afrekenen, bij de andere bezorgopties. Er wordt niets achteraf geoffreerd.

in een krat bezorgd door een koerier tegen het tarief voor grote werken. Het tarief zie je bij het afrekenen, bij de andere bezorgopties. Er wordt niets achteraf geoffreerd. Groter dan 50 x 75 in: alleen afhalen.

Inlijsten en opplakken gebeurt in onze studio in Londen. Deze werken worden dus vanuit het Verenigd Koninkrijk verzonden met een internationale koerier, en de kosten worden berekend op basis van je bezorgadres. Bij bezorging in de EU kunnen invoerrechten van toepassing zijn.

Meer over de dienst lees je op de pagina over inlijsten en de pagina over opplakken.

Voor werk dat te groot is om in te lijsten toont onze pagina over de opplakservice de opties in aluminium, Dibond en acrylaat, samen met subframes en ophanglatten.