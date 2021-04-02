Hanging fixings for dry mounted artwork

Een gedetailleerde handleiding voor beschikbare ophangmethoden voor droog opgeplakte kunstwerken.

Wij bieden een selectie van bevestigingsmogelijkheden waaruit je kunt kiezen:

Klittenband

Ideaal te gebruiken op de lichtere montageondergronden zoals karton, schuimbord en Foamex



Het klittenband wordt geleverd in 2 helften, Haak (ruw oppervlak) en Loop (zacht oppervlak)



Het is het beste om de luskant op de achterkant van je gemonteerde werk te plaatsen, omdat het veel mooier voelt om vast te houden dan de haak bij het ophangen van het werk en de haak kant aan de muur aan te brengen.



Klittenband wordt niet aanbevolen voor gebruik op kale bakstenen muren, maar idealiter op gladde geschilderde muren. Wanneer het klittenband van de muur wordt verwijderd, kan het wat verf mee trekken, dit hangt af van het muuroppervlak en de verf, dus we raden aan om de muur eerst te testen met een kleine hoeveelheid klittenband voordat je al je werk ophangt



Bij het aanbrengen van het klittenband op de achterkant van het kunstwerk, raden we aan klittenband rond de omtrek van de beugel te draaien, 10-15 mm vanaf de rand. Op stukken van 24″ x20″ en groter, is het raadzaam om een extra strook klittenband in het midden te plaatsen om te voorkomen dat het stuk buigt naar de muur.



Op zoek naar klittenband? Bij theprintspace verkopen we klittenband apart voor £3,30 + BTW per meter of je kunt een rol van 25 meter kopen voor £40 + btw.



Gespleten latten

2 gespleten latten worden bevestigd aan de achterkant van je opgeplakte werk. De bovenste latten wordt gebruikt om het stuk aan de muur te hangen en de onderste latten fungeert als afstandhouder om de bodem weg te houden van de muur op dezelfde afstand als de bovenste latten Het werk zit ca. 10 mm van de muur af.

Een derde lat wordt los geleverd, meestal geplakt op de achterkant van de houder, die aan de muur moet worden geschroefd.

Zodra deze losse muurlat is bevestigd aan de muur en het niveau, schuiven de bovenste lat op het opgeplakte werk en de muur in elkaar.

De gespleten latten kunnen worden aangebracht op Dibond of Aluminium ondergrond, met een afdrukformaat van minimaal 10″ x 8″.

Metalen onderframe

Het metalen onderframe wordt aan de achterkant van het kunstwerk geplaatst Een metalen onderframe zorgt voor meer ruimte tussen het werk en de muur dan gespleten latten, op ongeveer 20 mm afstand van de muur.

Een losse gespleten lat wordt geleverd met het onderframe om te gebruiken als wandbevestiging, die aan de muur moet worden geschroefd.

Zodra deze losse wandlat is bevestigd aan de muur en waterpas, schuiven deze in elkaar.

Een onderframebevestiging kan worden bevestigd aan het Dibond, Aluminium of het plexiglas reversibel onderlaag met een afdrukformaat van minimaal 10″ x 8″.

MDF-bevestigingen

Wij bieden 4 verschillende soorten MDF Bevestigingen:

D-Ringen & koord

2 x D-ringen worden aan de achterkant van de MDF geschroefd met een koord ertussen. Dit kan eenvoudig worden opgehangen en schroef of spijker aan de muur.

Deze methode wordt alleen aanbevolen voor illustraties tot 20″ x 16″.

Sleutelgat

Een sleutelgat bevestiging is aangebracht in het midden aan de bovenkant van het kunstwerk en verzonken in de achterkant van de MDF.

Deze kan eenvoudig worden opgehangen en de aan de muur worden geschroefd en je kunstwerk wordt gelijk tegen de muur gehouden.

Deze methode wordt aanbevolen voor illustraties tot 30″ x 20″.

Hangende schroef

In het midden aan de bovenkant van het kunstwerk is een hangende schroefbevestiging aangebracht.

Dit kan eenvoudig worden opgehangen en de kop of aan de muur worden geschroefd. Het kunstwerk zal met deze methode een beetje aan de bovenkant van de muur wegleunen.

Deze methode wordt aanbevolen voor illustraties tot 30″ x 20″.

Spiegelplaten

2 x spiegelplaten zijn bevestigd aan de achterkant van de MDF, 1 aan elke kant, ongeveer een derde van de weg naar beneden vanaf de bovenkant.

Om dit aan de muur te bevestigen, houd je de illustratie in positie en vlak en markeer je de muur door de gaten met een potlood. Voor grote kunstwerken kan dit 2 mensen vereisen.

Waar de markeringen op de muur staan, boor en plug de muur. Zodra dit is gedaan, houd je het kunstwerk op zijn plaats aan de muur en schroef je de spiegelplaten vanaf de voorkant door om deze aan de muur te bevestigen.

Deze methode wordt aanbevolen voor illustraties tot 40″ x 50″.

Spiegelplaten bieden de meest veilige ophangoptie, omdat een schroevendraaier nodig is om deze van de muur te verwijderen.

Houd er rekening mee dat de pluggen en schroeven niet worden meegeleverd.

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