Er zijn vier lijsttypes op maat: Standard (standaard), Box (diepe lijst), Floating (zwevend) en Tray (baklijst). Elke lijst wordt met de hand gemaakt op het formaat van je print, en elk type heeft zijn eigen lijstprofielen, glasopties en passe-partoutopties. Het type dat je kiest bepaalt hoe de print wordt vastgehouden, dus kies eerst het type en daarna het lijstprofiel.

De vier lijsttypes

Lijsttype Hoe de print zit Lijstprofielen Glas Passe-partout Standard Achter het glas, met een passe-partout of een afstandslijstje Het volledige assortiment, 22 opties Optioneel Optioneel Box Verdiept in een diep profiel 6 opties Optioneel Optioneel Floating Zwevend opgeplakt, verhoogd op een witte achterplaat, alle vier de papierranden zichtbaar 6 opties Optioneel Geen Tray Een opgeplakt werk in een verdiepte baklijst met een schaduwvoeg 4 afwerkingen Geen Geen

Wil je een schaduwvoeg tussen het werk en de lijst, dan kies je een Floating- of een Tray-lijst. Foto's van elke afgewerkte stijl staan op de inlijstpagina.

Lijstprofielen per lijsttype

Standard-lijsten

White (wit), Black (zwart), Walnut (walnoot) en Beech (beuken): Thin (smal), Wide (breed) of Square (vierkant).

Oak (eiken): Thin (15 mm), Wide (34 mm), Thin Rounded (20 mm) of Wide Rounded. Rounded betekent afgerond.

Silver (zilver, metaal): Thin (20 mm) of Wide (30 mm).

Gold (goud, metaal): Thin (19 mm) of Wide (30 mm).

Ornate, een decoratief goud in klassieke stijl: Gold Small of Gold Large.

Box- en Floating-lijsten

White: Thin of Square.

Black: Thin of Square.

Oak: Thin (15 mm) of Thin Rounded (20 mm). Oak Wide is alleen een lijstprofiel voor Standard-lijsten.

Tray-lijsten zijn er in Beech, White, Black of Walnut, met elk één profiel.

Thin-profielen zijn aan de voorkant ongeveer 15 tot 25 mm breed. Square is een breed profiel met rechte, hoekige randen. Het donkerste hout is Amerikaans zwart walnoot, verkrijgbaar bij Standard- en Tray-lijsten. Lijsten worden niet in een kleur naar wens gebeitst en niet op een staal afgestemd.

Floating-lijsten: de tussenruimte en het totale formaat

In een Floating-lijst zit aan elke rand 1 inch ruimte tussen het papier en de binnenkant van de lijst, ongeacht het printformaat of het lijstprofiel. Die ruimte ligt vast. Een rand die je in je bestand hebt opgenomen wordt op het papier geprint; die valt dus binnen de tussenruimte en maakt haar niet breder. De achterplaat is altijd wit. Wil je een volledig zwarte look, kies dan een Standard- of Box-lijst met een zwart lijstprofiel en een zwart passe-partout.

Zo schat je de buitenmaat van een Floating-lijst:

Begin met de breedte en de hoogte van de print. Tel bij elke afmeting 2 inch op voor de tussenruimte aan de twee tegenoverliggende randen. Tel bij elke afmeting tweemaal de zichtbreedte van het lijstprofiel op.

Wil je het eindformaat of de diepte van een bepaald lijstprofiel bevestigd hebben voordat je bestelt, vraag het ons dan en we zoeken het voor je na.

Tray-lijsten

Een Tray-lijst is het enige type dat zonder glas wordt gemaakt, en er kan geen passe-partout in. Hij past bij een opgeplakte print, bijvoorbeeld een print op Dibond. De voorkant van de lijst is van voren gezien ongeveer 18 mm breed, de ophangbevestiging is al gemonteerd zodat de lijst klaar om op te hangen aankomt, en een Tray-lijst in A3 met een Dibond-plaat weegt ongeveer 1,2 kg zonder verpakking. Zonder glas zijn er geen reflecties, maar het oppervlak is onbeschermd: hang de lijst uit de buurt van direct zonlicht en vocht, en stof hem voorzichtig af met een droge doek.

Meer over Dibond en de andere dragers waarop wij opplakken lees je in onze gids over opplakken en montage.

Glas en afstandslijstjes

Al het glas is echt glas. Acrylglas wordt bij lijsten op maat niet aangeboden. Bij Standard-, Box- en Floating-lijsten biedt het keuzemenu Glass de opties None, Standard en Anti Reflective Art; dat laatste is het glas dat wij aanraden. Conservation Clear en Museum glass zijn ook verkrijgbaar bij lijsten op maat: vraag ons ernaar. De optische eigenschappen van elk type staan in Glasopties voor lijsten.

Waar geen passe-partout is, houdt een klein afstandslijstje de print vrij van het glas. Het kan in hetzelfde hout als het lijstprofiel of in wit of zwart. Wil je een zwart afstandslijstje, vraag er dan om in de bestelnotities en stuur ons daarna je bestelnummer. Elke lijst wordt aan de achterkant afgeplakt en verzegeld.

Zo kies je het bij het bestellen

Selecteer op order.creativehub.io je afbeelding en klik op Order Prints. Kies op de kaart Framing & Mounting (inlijsten en opplakken) voor Bespoke frame (lijst op maat). Kies een type op de kaart Frame Type (lijsttype). De kaart Moulding (lijstprofiel) toont daarna alleen de lijstprofielen voor dat type. Kies het Material (materiaal) en daarna het Profile (profiel) als het materiaal er meer dan één heeft. Stel glas, ophangbevestiging en passe-partout in op de kaart Frame Options (lijstopties).

De prijs wordt bijgewerkt terwijl je kiest. Richtprijzen staan in de prijslijst.

Formaatlimieten en levertijd

De print moet aan de kortste zijde minimaal 180 mm zijn om ingelijst te kunnen worden.

Elk formaat daarboven kan worden ingelijst, niet alleen fotoformaten of A-formaten. Een afwijkend formaat, zoals 589 x 841 mm, wordt in de lijst gecentreerd.

De maximale formaten staan in Wat is het grootste formaat dat jullie kunnen inlijsten of opplakken?

Reken op 10 werkdagen voor een ingelijste print, inclusief het printen. Een ingelijste bestelling de volgende dag leveren is niet mogelijk. Een spoedopdracht kan soms en wordt per geval afgesproken, dus vraag het voordat je bestelt.

Alle lijsten op maat worden met de hand gemaakt in onze studio in Londen en verzonden vanuit het Verenigd Koninkrijk, dus bij levering in de EU kunnen er invoerrechten van toepassing zijn.

Elk lijsttype staat met zijn lijstprofielen op de inlijstpagina van onze website, handig om ze te vergelijken voordat je bestelt.