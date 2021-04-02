Ophangmethoden voor ingelijste kunst

Ontdek onze op maat gemaakte ophangmethoden voor ingelijst fotografisch en fine art afdrukken.

We bieden een selectie van ophangopties voor ingelijste afdrukken, waaronder: D-ringen en koord, spiegelplaten en grijplussen.

D-ringen en koord

2 D-ringen worden aan de achterkant van de MDF geschroefd met een koord ertussen. Dit kan eenvoudig worden opgehangen en schroef of spijker aan de muur.

Deze methode wordt aanbevolen voor kunst tot 30″ x 20″.

Spiegelplaten

2 x spiegelplaten zijn bevestigd aan de achterkant van de MDF, 1 aan elke kant, ongeveer een derde van de weg naar beneden vanaf de bovenkant.

Om dit aan de muur te bevestigen, houd je de illustratie in positie en vlak en markeer je de muur door de gaten met een potlood. Voor grote kunstwerken kan dit 2 mensen vereisen.

Waar de markeringen op de muur staan, boor en plug de muur. Zodra dit is gedaan, houd je het kunstwerk op zijn plaats aan de muur en schroef je de spiegelplaten vanaf de voorkant door om deze aan de muur te bevestigen.

Deze methode wordt aanbevolen voor kunst tot 40″ x 50″.

Houd er rekening mee dat de pluggen en schroeven niet worden meegeleverd.

Grijplussen

2 x grijplussen zijn bevestigd aan de achterkant van de lijst, 1 aan elke kant, ongeveer een derde van de weg naar beneden vanaf de bovenkant.

2 x J-haken worden los geleverd die aan de muur bevestigd moeten worden. Plaats de bovenkant van de grijplussen eenvoudig over de J-haken om de lijst aan de muur te houden.

Grijplussen zijn een sterkere en stabielere ophangoplossing en ideaal te gebruiken met grotere zwaardere lijsten.

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