Kies een Standard-lijst voor een klassieke galerie-uitstraling: de print zit vlak achter het glas, ervan gescheiden door een passe-partout of een smalle afstandslat, en je hebt de ruimste keuze aan lijstprofielen. Kies een Box-lijst voor diepte: de print ligt verdiept in een dieper profiel, zodat er zichtbare ruimte is tussen het glas en het papier. Een Standard-lijst is wat vaak een vlakke lijst wordt genoemd. Beide worden met de hand gemaakt op het formaat van je print.

Standard-lijst en Box-lijst vergeleken

Standard-lijst Box-lijst Hoe de print zit Achter het glas, met een passe-partout of een afstandslat Verdiept in een diep profiel Uitstraling Klassieke presentatie voor kunst Modern en minimalistisch, met diepte Lijstprofielen Het volledige assortiment, 22 opties: White, Black, Walnut, Beech, Oak, Silver, Gold en Ornate 6 opties: White of Black in Thin of Square, Oak in Thin of Thin Rounded Passe-partout Optioneel Optioneel Glas None, Standard of Anti Reflective Art None, Standard of Anti Reflective Art Productietijd 10 werkdagen, inclusief printen 10 werkdagen, inclusief printen

Wanneer een Standard-lijst de betere keuze is

Je wilt een traditionele presentatie die bij bijna elk beeld past.

Je wilt een lijstprofiel dat de Box-lijst niet heeft: Walnut, Beech, breed Oak, Silver, Gold of Ornate.

Je hangt meerdere werken bij elkaar en wilt dat de lijsten rustig blijven aan de muur.

Wanneer een Box-lijst de betere keuze is

Je wilt dat het werk diepte en aanwezigheid krijgt, zoals vaak bij hedendaagse fotografie.

Je wilt duidelijke ruimte tussen het glas en een print die zonder passe-partout wordt ingelijst.

Een lijstprofiel in White, Black of Oak past bij het werk.

Voor een volledig zwarte uitstraling kunnen beide types een zwart lijstprofiel met een zwart passe-partout krijgen.

De twee andere lijsttypes

Als je een schaduwvoeg rond het werk wilt, is dat een Floating-lijst of een Tray-lijst, geen Box-lijst. In een Floating-lijst is de print zwevend gemonteerd op een witte achterplaat, met alle vier de papierranden zichtbaar. Een Tray-lijst houdt een opgeplakte print in een verdiepte bak, zonder glas. Alle vier de types en elk lijstprofiel staan in ons overzicht van lijsttypes en lijstprofielen, en foto's van elke afgewerkte stijl staan op de pagina over inlijsten.

Glas

Glas is bij beide types optioneel, en we raden het glas Anti Reflective Art aan. Conservation Clear, dat 99% van de uv-straling tegenhoudt, en Museum-glas, dat ontspiegeling toevoegt aan dezelfde uv-bescherming, zijn op aanvraag verkrijgbaar. Zie de glasopties voor lijsten.

Zo kies je het type bij het bestellen

Kies op order.creativehub.io op de kaart Framing & Mounting de optie Bespoke frame en daarna Standard of Box op de kaart Frame Type. De kaart Moulding toont dan alleen de lijstprofielen voor dat type, en de prijs wordt bijgewerkt terwijl je kiest. Richtprijzen staan in de prijslijst. Een print moet aan de kortste zijde minstens 180 mm meten om te kunnen worden ingelijst.

Foto's van beide lijsttypes, met hun lijstprofielen en glas, vind je op onze pagina over inlijsten op maat.