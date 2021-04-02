Beglazing voor lijsten

Een gids voor ons aanbod van UV-beschermende beglazing

Kunstwerk op papier moet idealiter duidelijk uit de buurt van het glas van het lijst worden opgeplakt om luchtbeweging en circulatie mogelijk te maken.

Als de afdruk niet wordt vastgehouden met een raam of boekbevestiging, moeten randen in de sponning worden gebruikt om deze weg te houden van beglazing.

Bij theprintspace bieden we een scala aan glasopties voor verschillende budgetten en elk heeft optische eigenschappen om het kunstwerk te verbeteren of te behouden.

Beschrijvingen en optische eigenschappen worden hieronder weergegeven:

Anti-reflective (Recommended)

Dit glas wordt geproduceerd met een meerlagige coating inclusief coatings voor minder schittering en reflectie voor optimale kleurtransmissie en beeldhelderheid en coatings die UV-bescherming bevatten.

Conserverend helder

Ontworpen met extra hoog UV-blok om vervaging te verminderen door 99% van de UV-straling te blokkeren. Conserverend helder wordt aanbevolen voor kunstwerken waarbij het behoud van de illustratie het hoofddoel is.

Museum

Premiumglas dat de voordelen van anti-reflecterende eigenschappen combineert met 99% UV-blok, waardoor het geschikt is voor waardevolle en unieke kunstwerken.

Below is a comparison table showing an overview of the most important properties when choosing a glass option for framing

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