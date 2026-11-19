Een passe-partout is de kartonnen omlijsting tussen de print en de lijst. De onze worden gesneden uit zuurvrij karton van 1,4 mm (1400 micron) dik, met een schuine snijrand van 45°, in White (wit), Ivory (ivoor), Cream (crème) of Black (zwart). De breedte stel je bij het bestellen in met een schuifregelaar, en de maximale breedte hangt af van het formaat van de print.

Waar een passe-partout beschikbaar is

Alleen als onderdeel van een ingelijste print die je bij ons bestelt. Het kan niet worden toegevoegd aan een bestelling met alleen een print.

Bij Standard- en Box-lijsten. Floating- en Tray-lijsten krijgen geen passe-partout.

Niet als los product. We snijden geen passe-partouts voor foto's of lijsten die je al hebt.

Andere betekenissen van montage, zoals een print op een stijve plaat plakken, bespreken we in onze gids over opgeplakte prints.

Laat je het passe-partout weg bij een lijst met glas, dan houdt een smal afstandslijstje de print van het glas af.

De kleur kiezen

Kies de kleur op de kaart Frame Options (lijstopties) wanneer je de lijst samenstelt op order.creativehub.io. De lijst daar toont de exacte tinten die worden aangeboden.

Stem het passe-partout af op de basistint van het papier, niet alleen op het beeld. Hahnemühle German Etching heeft bijvoorbeeld een warme basis, dus een helderwit passe-partout contrasteert ermee, het duidelijkst als het beeld een rand heeft. Ivory of Cream past er rustiger bij.

Een proefpakket met onze papieren laat de basistint van elk papier zien, wat helpt bij het kiezen van een passe-partoutkleur.

De breedte kiezen

Zodra je een kleur hebt gekozen, verschijnt Window Mount Size (passe-partoutbreedte). De schuifregelaar is begrensd op basis van het printformaat. Bij een print van 5 x 7 in stopt hij bijvoorbeeld bij een passe-partout van 1,3 in.

Er is geen standaard aanbevolen breedte. Het gaat om wat goed staat bij het werk, en het voorbeeld op het scherm tekent het passe-partout opnieuw in jouw kleur en breedte terwijl je die aanpast, zodat je de verhoudingen kunt beoordelen voordat je betaalt.

Een passe-partout dat breder is dan de schuifregelaar toelaat, is maatwerk en krijgt een individuele offerte. Zie Hoe vraag ik een offerte aan voor een lijst, passe-partout of opplakwerk op maat?

Een samenstelling laten controleren voordat je bestelt

Werk je toe naar een bepaald totaal lijstformaat, stuur ons dan via de contactpagina de afmetingen van de print en het lijstformaat dat je in gedachten hebt, en we controleren de samenstelling van het passe-partout voor je. Een print op een niet-standaardformaat wordt in de lijst gecentreerd.

Hoe de print achter het passe-partout wordt bevestigd, lees je in Omkeerbare bevestiging van archiefkwaliteit bij het inlijsten. Meer over onze lijsten vind je op de pagina over inlijsten.

Een passe-partout is maar één onderdeel van de lijst, en onze pagina over de inlijstservice toont de lijsttypes, lijstprofielen en glasopties die erbij horen.