Een bestand wordt bij het uploaden om een van drie redenen geweigerd: het is geen JPEG, PNG of TIFF, het is kleiner dan 2 megapixel, of het is groter dan 2 GB of 2.000 megapixel. Een printformaat wordt geweigerd als het buiten de mogelijkheden van het gekozen papier valt. Een lage resolutie alleen geeft een waarschuwing, geen blokkade.

Snel overzicht

Wat je ziet Waarom Wat je kunt doen Het bestand wordt geweigerd als HEIC/HEIF-foto, pdf of ander formaat Alleen JPEG, PNG en TIFF worden geaccepteerd Exporteer een JPEG of TIFF en upload die Het bestand wordt geweigerd omdat het te klein is Het beeld is kleiner dan 2 megapixel Zoek het originele bestand op ware grootte op Het bestand wordt geweigerd omdat het te groot is Het is groter dan 2 GB of 2.000 megapixel Voeg de lagen samen en sla het op als 8-bits TIFF of als JPEG op maximale kwaliteit "The print size is too large for this file" (het printformaat is te groot voor dit bestand) Het formaat valt buiten de grenzen van het papier, of buiten wat het bestand aankan Verklein het formaat, kies een breder papier of exporteer opnieuw op volledige resolutie Een oranje waarschuwing Low DPI (lage DPI) Het bestand zit onder de 200 dpi bij het ingevoerde formaat Je kunt nog steeds bestellen; overweeg een kleiner formaat

Het formaat wordt niet geaccepteerd

We printen vanaf JPEG, PNG en TIFF. PDF-, PSD-, HEIC-, WebP-, GIF-, SVG- en AVIF-bestanden worden geweigerd, dus exporteer die eerst naar JPEG of TIFF. HEIC is het formaat waarin de camera van een iPhone of iPad vaak opslaat: als de melding zegt dat je bestand "a HEIC/HEIF photo (iPhone format)" is, exporteer het dan als JPEG, PNG of TIFF. De aanbevolen instellingen staan in Hoe je je bestand voorbereidt op het uploaden voor afdrukken.

Het bestand is te klein

Er is geen minimale bestandsgrootte in megabytes. De enige ondergrens geldt voor pixels: een beeld van minder dan 2 megapixel (bijvoorbeeld 1.600 × 1.200 px) wordt geweigerd omdat er geen print van acceptabele kwaliteit van te maken is. Screenshots, beelden die van een website of social media zijn opgeslagen en foto's die via e-mail of een berichtenapp zijn doorgestuurd, zijn meestal verkleind en gecomprimeerd. Ga terug naar het originele camera-, scan- of ontwerpbestand.

Het bestand is te groot

De bovengrenzen zijn 2 GB per bestand en 2.000 megapixel. Printbestanden die binnen die grenzen vallen hoef je niet te comprimeren of te verkleinen; houd grote fine-artbestanden op volledige resolutie. Zit een bestand boven de grens, voeg dan de lagen samen en sla het op als 8-bits TIFF of als JPEG op maximale kwaliteit.

"The print size is too large for this file"

Controleer twee dingen:

De grenzen van het papier. We printen vanaf rollen, en elk papier heeft een maximale printbare breedte. Een print die breder is dan de rol is op dat papier niet mogelijk, hoeveel resolutie het bestand ook heeft. Verklein de afmetingen of kies een papier met een bredere rol: zie Maximum afdrukformaten voor C-Type en Giclée afdrukken en Kan ik een print op een eigen formaat bestellen? De pixelafmetingen van het bestand. Valt het formaat binnen de grenzen van het papier en word je nog steeds tegengehouden, exporteer het werk dan opnieuw op de hoogste resolutie die je hebt en upload het nog een keer.

De waarschuwing Low DPI

Bij de stap voor het formaat zie je DPI at this size (DPI bij dit formaat). Onder de 200 dpi wordt die oranje, met een waarschuwingsdriehoek Low DPI. Dat houdt je bestelling niet tegen: we raden 300 ppi op het printformaat aan, en onder ongeveer 200 ppi gaan prints er onscherp uitzien. Grote prints worden van verder weg bekeken en zijn vergevingsgezinder. Wil je uitrekenen wat je bestand aankan, gebruik dan de gids voor afdrukformaten, of vraag ons het bestand te controleren.

Weet je niet zeker hoe een bestand met een lagere resolutie wordt geprint, dan is een proefstrook of teststrip een voordelige manier om daarachter te komen.

Wat we voor je omzetten

De volgende bestanden worden geaccepteerd en automatisch omgezet. Ze zijn dus geen reden voor een weigering:

PNG: wordt geprint vanaf een JPEG op maximale kwaliteit die wij ervan maken, waarbij transparante delen op wit worden samengevoegd.

wordt geprint vanaf een JPEG op maximale kwaliteit die wij ervan maken, waarbij transparante delen op wit worden samengevoegd. CMYK: wordt omgezet naar Adobe RGB met het profiel dat in het bestand is ingesloten.

wordt omgezet naar Adobe RGB met het profiel dat in het bestand is ingesloten. 16-bits: wordt omgezet naar 8-bits.

wordt omgezet naar 8-bits. Geen kleurprofiel: een RGB-bestand zonder ingesloten profiel wordt behandeld als Adobe RGB.

Wil je zelf in de hand houden hoe je kleuren worden omgezet, dan behandelt onze gids over kleurnauwkeurigheid schermkalibratie en soft proofing.

De upload blijft mislukken

Uploads worden automatisch opnieuw geprobeerd, en een mislukte tegel heeft zijn eigen knop Retry (opnieuw proberen). Als een bestand dat aan de grenzen voldoet er toch niet doorheen komt:

Exporteer het opnieuw als JPEG op maximale kwaliteit (12), Baseline Standard, of sla het opnieuw op als 8-bits TIFF met samengevoegde lagen. Probeer een andere browser. Gebruik een actuele versie van Chrome, Safari, Firefox of Edge; een oude browser die geen updates meer krijgt, laadt de site mogelijk niet goed. Probeer een andere internetverbinding. Gebruik voor grote bestanden stabiele wifi en houd de pagina open tot de upload klaar is.

Je kunt zowel vanaf een iPad of iPhone als vanaf een computer uploaden, want de uploadknop gebruikt de normale bestandskiezer van het apparaat. Voor heel grote bestanden is een computer meestal makkelijker.

Lukt het dan nog niet, mail dan naar info@creativehub.io met de exacte foutmelding.

Kan ik het bestand op een andere manier sturen?

Niet om te printen. Bestellingen worden geprint vanaf het bestand in je account op order.creativehub.io, dus je werk moet daar worden geüpload. Je mag ons gerust een bestand via een transferlink sturen als je advies wilt over papier of het maximale formaat, maar de print zelf komt altijd van je upload.

Om een geweigerde upload de volgende keer te voorkomen, legt onze printgids uit hoe je een bestand voorbereidt en een formaat kiest voordat je bestelt.