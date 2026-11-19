Ja. Elke print op de bestelsite is een eigen formaat: je typt de breedte en hoogte die je wilt, in millimeters of inches, en wij printen en snijden op die maat. Er zijn geen vaste formaten om uit te kiezen, dus A1, A0, vierkante en panoramische prints bestel je allemaal op dezelfde manier, en voor een eigen formaat betaal je geen toeslag.

Zo voer je je formaat in

Upload je beeld op order.creativehub.io en start een printbestelling. Kies je papier. Het grootste formaat dat je kunt invoeren hangt daarvan af. Typ op de kaart Print Size (printformaat) de Width (breedte) en Height (hoogte) in Millimeters of Inches.

De kaart opent op het eigen printformaat van je bestand (de pixelafmetingen gedeeld door de ingesloten resolutie) als dat formaat besteld kan worden, en anders met de lange zijde op 300 mm. Dat is alleen een beginwaarde: het bestand wordt geschaald naar het formaat dat je invoert.

Schaal je een bestand ver boven het eigen formaat, dan laat een geprinte teststrip zien of het detail overeind blijft voordat je het hele vel bestelt.

A-formaten typ je in zoals elk ander formaat:

Formaat Afmetingen A4 210 × 297 mm A3 297 × 420 mm A2 420 × 594 mm A1 594 × 841 mm (23.4 × 33.1 in)

Als het formaat niet bij je beeld past

Formaten volgen de verhoudingen van je bestand. Typ één afmeting en de andere wordt berekend uit de vorm van het beeld. Een bestand dat niet de verhouding van een A-formaat heeft, komt dus niet precies op een A-formaat uit. Je kunt dit op twee manieren oplossen: snijd het bestand vóór het uploaden bij naar de verhouding die je wilt, of voeg een rand toe zodat beeld plus rand samen het velformaat vormen dat je nodig hebt. Zie Waarom is mijn print bijgesneden of is de rand ongelijk? voor hoe de twee keuzes uitpakken.

Kleinste en grootste formaten

De kleinste print is op elk papier 90 mm per zijde, dus kleine vierkanten zoals 100 × 100 mm kun je bestellen. De grootste hangt af van het papier:

Papier Korte zijde, tot Lange zijde, tot C-type: Fuji Matt, Fuji Gloss 1270 mm (ongeveer 50 in) 3810 mm (150 in) Giclée: Hahnemühle Photo Rag, Epson Semi-Gloss 1498 mm (59 in) 4572 mm (180 in) Giclée: Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Canson Baryta, Ilford Cotton Textured 1092 mm (ongeveer 43 in) 3048 mm (120 in)

De kaart controleert wat je typt aan de hand van de limieten van het gekozen papier voordat je verder kunt. Wordt een formaat geweigerd, probeer dan een breder papier: een print die te breed is voor C-type kan als giclée worden gemaakt op Hahnemühle Photo Rag of Epson Semi-Gloss. Een formaat dat breder is dan het breedste papier kan niet uit één stuk worden geprint. Meer over papierbreedtes lees je in Maximale printformaten voor C-type- en giclée-prints.

Waar het formaat dat je typt voor geldt

Als je een rand toevoegt, bepaalt de optie Set the size of (formaat instellen van) wat je breedte en hoogte betekenen:

My image (mijn beeld, de standaardinstelling): het beeld wordt precies op het getypte formaat geprint en de rand komt eromheen, dus het vel is groter.

(mijn beeld, de standaardinstelling): het beeld wordt precies op het getypte formaat geprint en de rand komt eromheen, dus het vel is groter. Final paper (het uiteindelijke papier): het vel heeft het getypte formaat en de rand valt daarbinnen, dus het geprinte beeld is kleiner.

Het formaat dat je bestelt is altijd het hele bestand. Heb je een rand, een bijschrift of een kleurbalk in het bestand verwerkt, tel die dan mee in de afmetingen die je typt. We printen een kleurbalk alleen als die al deel uitmaakt van het bestand; we voegen er zelf geen toe.

Hoe eigen formaten worden geprijsd

Een eigen formaat wordt automatisch geprijsd volgens de kleinste standaard formaatklasse waar het in past, en heel kleine formaten volgens de kleinste klasse. Eigen formaten staan niet afzonderlijk in de prijslijst, dus in het winkelmandje zie je de exacte prijs. Iets in het winkelmandje leggen verplicht je tot niets.

Limieten voor ingelijste en opgeplakte prints

Inlijsten: lijsten op maat kun je online kopen tot 1270 mm (50 in) aan de korte zijde en 1905 mm (75 in) aan de lange zijde. Dit is de buitenmaat van de lijst, inclusief een eventueel passe-partout; een zwevende lijst voegt 62 mm toe aan elke afmeting. Je kunt nog steeds een grotere lijst samenstellen, maar de prijs wordt dan vervangen door Get a quote (offerte aanvragen): ons team maakt er een offerte voor en de lijst wordt op bestelling gemaakt.

lijsten op maat kun je online kopen tot 1270 mm (50 in) aan de korte zijde en 1905 mm (75 in) aan de lange zijde. Dit is de buitenmaat van de lijst, inclusief een eventueel passe-partout; een zwevende lijst voegt 62 mm toe aan elke afmeting. Je kunt nog steeds een grotere lijst samenstellen, maar de prijs wordt dan vervangen door (offerte aanvragen): ons team maakt er een offerte voor en de lijst wordt op bestelling gemaakt. Opplakken: kun je online kiezen tot 2440 mm (96 in) aan de langste zijde.

kun je online kiezen tot 2440 mm (96 in) aan de langste zijde. Extra grote stukken: een opgeplakt stuk van meer dan 1905 mm aan de lange zijde of 1270 mm aan de korte zijde kun je bestellen, maar bij het afrekenen verschijnt de melding Oversized order (extra grote bestelling) en kun je alleen afhalen in de studio kiezen. Get a delivery quote (offerte voor levering aanvragen) mailt de volledige specificatie naar onze klantenservice, met jou in kopie, en zij antwoorden met een leveringsprijs.

Drieluiken en meerdelige werken

Een drieluik bestel je als drie losse prints. Bepaal eerst de tussenruimte tussen de panelen aan de muur, splits het beeld in één bestand per paneel en houd daarbij rekening met die tussenruimte, en bestel daarna elk bestand als een eigen print. Leg alle panelen in één winkelmandje: ze worden samen geproduceerd en als één levering verstuurd.

Twijfel je nog over de afmetingen? Onze gids over je kunstwerk printen behandelt welk formaat je print, naast papierkeuze en bestandsvoorbereiding.