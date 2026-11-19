Ja. Stuur ons het bestand voordat je bestelt. We controleren het gratis en vertellen je op welk formaat we het maximaal zouden printen. Dat is vooral nuttig als je groot wilt printen vanaf een telefoon- of camerabestand, of als je alleen een kleine versie van het werk hebt.

Wat we controleren

Pixelafmetingen. Op basis daarvan geven we het maximale formaat dat we aanraden. De richtlijn is 300 ppi op het uiteindelijke printformaat, en 200 ppi is het minimum. Voor een print van 400 × 400 mm is 300 ppi ongeveer 4720 × 4720 pixels.

Op basis daarvan geven we het maximale formaat dat we aanraden. De richtlijn is 300 ppi op het uiteindelijke printformaat, en 200 ppi is het minimum. Voor een print van 400 × 400 mm is 300 ppi ongeveer 4720 × 4720 pixels. Printmethode en papier. We kunnen het printtype en het papier voorstellen die bij het bestand passen.

We beoordelen bestanden niet op beeldkwaliteit of bewerking, en we retoucheren, herberekenen of vergroten ze niet. Bestanden worden precies zo geprint als ze zijn aangeleverd. Denken we dat een bestand het op het gewenste formaat niet redt, dan zeggen we dat en stellen we het grootste formaat voor waarop we het met een gerust hart zouden printen.

Onze gids over hoe je prints van je kunst maakt legt uit hoe je zelf een bestand voorbereidt en een printformaat kiest.

Hoe je het bestand stuurt

Mail het beeld naar info@creativehub.io, direct als bijlage, of als link naar een dienst voor bestandsdeling als het groot is. De link moet openen zonder inloggen of verificatiestap. Stuur een JPEG op hoge resolutie of een TIFF met samengevoegde lagen. Laat ons weten welk formaat en welk papier je in gedachten hebt.

We hebben het bestand zelf nodig. We kunnen geen beelden downloaden van pagina's zoals Pinterest of een advertentie op een marktplaats.

Met deze gegevens kunnen we in één keer antwoorden:

de pixelafmetingen (bijvoorbeeld 5000 × 5000 px), of het fysieke formaat en de dpi waarop het bestand is ingesteld;

de kleurmodus;

een eventuele rand of verhouding die je nodig hebt. Geef het beeldformaat en de randbreedte op, want een rand verandert het velformaat en niet de resolutie van het beeld;

of het een foto, een scan of een met AI gegenereerd beeld is;

je deadline, als je die hebt.

Wanneer je antwoord krijgt

Formaatcontroles worden beantwoord door ons team in de studio. Schrijf je in het weekend of buiten de openingstijden van de studio, dan antwoorden we zodra de studio weer open is.

Zelf controleren

Deel voor een globaal maximum elke pixelafmeting door 200: de uitkomst is het formaat in inches. Deel door 300 voor het ideale formaat. De gids voor afdrukformaten bevat de volledige tabellen. Op de bestelsite toont de stap voor het formaat DPI at this size (DPI bij dit formaat); die wordt onder de 200 dpi oranje met de waarschuwing Low DPI (lage DPI). De waarschuwing houdt je bestelling niet tegen.

Als het bestand net te klein is

Zoek het origineel op. Beelden die van een website zijn opgeslagen of via een berichtenapp zijn verstuurd, zijn meestal verkleind. Het originele camera-, scanner- of ontwerpbestand kan groter worden geprint.

Beelden die van een website zijn opgeslagen of via een berichtenapp zijn verstuurd, zijn meestal verkleind. Het originele camera-, scanner- of ontwerpbestand kan groter worden geprint. Printen onder 300 ppi is jouw keuze. De print mislukt er niet door; fijne details worden zachter naarmate het formaat groter wordt. Of je dat ziet, hangt af van het beeld, het papier en de kijkafstand, en grote prints zijn vergevingsgezinder omdat ze van verder weg worden bekeken. Zakt een bestand op het uiteindelijke formaat ver onder de 200 ppi, print dan kleiner.

De print mislukt er niet door; fijne details worden zachter naarmate het formaat groter wordt. Of je dat ziet, hangt af van het beeld, het papier en de kijkafstand, en grote prints zijn vergevingsgezinder omdat ze van verder weg worden bekeken. Zakt een bestand op het uiteindelijke formaat ver onder de 200 ppi, print dan kleiner. Vergroten. Je kunt het bestand zelf vergroten met een tool zoals Adobe Super Resolution of Topaz Gigapixel AI. Vergroten voegt pixels toe, geen detail, dus ga voorzichtig om met het resultaat.

Je kunt het bestand zelf vergroten met een tool zoals Adobe Super Resolution of Topaz Gigapixel AI. Vergroten voegt pixels toe, geen detail, dus ga voorzichtig om met het resultaat. Bestel een teststrip. Die laat de scherpte, de kleur en het papier in de hand zien voordat je de volledige print bestelt. Zie Hoe je een teststrip maakt.

Als je klaar bent om te bestellen

De controle is alleen bedoeld als advies. Om te bestellen upload je het bestand naar je account op order.creativehub.io: we printen alleen vanaf bestanden die daar zijn geüpload.

Een formaatcontrole vertelt je hoe ver je het bestand kunt oprekken, en onze gids over hoe je een teststrip maakt laat zien hoe je dat op papier bewijst.