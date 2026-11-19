Een print ziet er meestal donkerder uit dan het scherm, omdat een scherm van achteren wordt verlicht terwijl papier alleen het licht weerkaatst dat erop valt, en omdat de meeste schermen veel helderder staan dan de ruimte waarin je een print bekijkt. Zet de helderheid van je monitor lager en kalibreer hem, maak een softproof van het beeld met het profiel van je papier en beoordeel de print bij goed licht. We printen je bestand precies zoals je het aanlevert, dus een bestand dat donkerder is gemaakt om er op een helder scherm goed uit te zien, wordt donker geprint.

Waardoor een print donkerder lijkt dan het scherm

Oorzaak Wat je ziet Wat je kunt doen Scherm staat te helder De hele print lijkt donkerder en vlakker dan op het scherm, en schaduwdetail dat je daar zag is dichtgelopen Zet de helderheid op een gemeten waarde en kalibreer Scherm niet gekalibreerd Prints lijken donkerder en hebben vaak een andere kleur Kalibreer met een meetapparaat op witpunt D65 Kleuren buiten het kleurbereik van het papier Verzadigde kleuren en diepe schaduwen lijken op papier dichter, terwijl het bestand niet is veranderd Maak een softproof met het profiel van het papier en pas het bestand aan Papieroppervlak Matte papieren tonen minder contrast dan glanzende Maak een softproof voordat je het papier kiest Zwak kijklicht De print ziet er bij een raam goed uit en 's avonds dof Beoordeel prints bij daglicht of bij helder, neutraal licht

Hoe helder het scherm moet staan

Een nieuwe monitor of laptop staat meestal bijna op volle helderheid. Als je daarop bewerkt, lijkt het beeld lichter dan het is. Je maakt het donkerder om dat te compenseren, en dat donkerdere bestand wordt geprint. Stel voor printwerk het witpunt in op D65 (ongeveer 6500 K), de gamma op 2,2 en de luminantie op ongeveer 80 cd/m², of tot 100 cd/m² in een lichtere ruimte. Doe dat met een kalibratieapparaat, zodat de waarde gemeten en herhaalbaar is. De stappen staan in onze uitleg over het kalibreren van je monitor.

Kies op een Apple XDR-display de voorinstelling Photography (P3-D65) en niet de voorinstelling met 1600 nits, en breng daarna de luminantie terug naar de waarde hierboven: de 160 nits van die voorinstelling is nog te helder voor het bewerken van printbestanden. Werk bij stabiel, vrij gedempt, neutraal omgevingslicht, zonder schittering op het scherm.

Zo los je te donkere prints op

Kalibreer het scherm op de waarden hierboven. Maak een softproof met het profiel van het papier dat je bestelt. De profielen van elk papier kun je gratis downloaden. Begin met de rendering intent Perceptueel, vergelijk die met Relatief colorimetrisch en houd de versie die er het best uitziet, met Zwartpuntcompensatie ingeschakeld. De stappen staan in onze uitleg over softproofen in Adobe Photoshop. Lijkt de softproof zwaar, maak dan de schaduwen en middentonen iets lichter en controleer of de hooglichten hun detail houden. Onze gids voor kleurcorrectie laat zien hoe. Bestel voor een grote print eerst een teststrook door het donkerste deel van het beeld. Zie hoe je een teststrook maakt. Bekijk de afgewerkte print bij daglicht of bij helder, neutraal licht, niet onder een zwakke of warme lamp.

Wat we met je bestand doen

Niets. We maken bestanden niet lichter, verscherpen of retoucheren ze niet en passen de kleur niet aan. Onze printers worden elke dag gekalibreerd en elk papier heeft een eigen profiel, dus hetzelfde bestand op hetzelfde papier geeft van bestelling tot bestelling hetzelfde resultaat. Zo houd jij de controle, en dat betekent dat je een donkere print in het bestand oplost. Meer lees je in Welke printers en inkten gebruiken jullie?

Als ook de kleur afwijkt

Een kleurverschuiving heeft meestal dezelfde oorzaak: een scherm dat niet is gekalibreerd of een bestand in een onverwachte kleurruimte. Lever het bestand aan in Adobe RGB (1998), of omgezet naar het profiel van je papier, en maak daarna de softproof. Voor zwart-witbeelden laat onze gids voor zwart-witprints zien hoe je een kleurzweem voorkomt.

Als de print nog steeds niet overeenkomt met het bestand

Als je hebt gekalibreerd en een softproof hebt gemaakt en de print nog steeds niet overeenkomt met je bestand, neem dan contact met ons op met je bestelnummer, foto's van de print bij daglicht en een notitie of je de softproof met het profiel van dat papier hebt gemaakt. Volgens onze bestelgarantie wordt een bestelling die volgens onze normen voor kleurbeheer niet overeenkomt met je bestand, vervangen of terugbetaald.

Kalibreren, softproofen en kijklicht komen samen in onze gids over kleurnauwkeurigheid, van scherm tot afgewerkte print.