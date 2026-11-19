Giclée-prints worden gemaakt op Epson SureColor P9000-printers met Epson UltraChrome HDX-pigmentinkten, en C-type-prints op Chromira-printers op het fotopapier Fuji Matt en Fuji Gloss. We kalibreren de machines elke dag en printen je bestand precies zoals je het aanlevert. Hetzelfde bestand op hetzelfde papier geeft dus van bestelling tot bestelling hetzelfde resultaat, in elk formaat.

Printers en inkten

Giclée: Epson SureColor P9000-printers met Epson UltraChrome HDX-inkten, een archiefbestendige set pigmentinkten met een groot kleurbereik. Meer lees je op de pagina over giclée-printen.

Epson SureColor P9000-printers met Epson UltraChrome HDX-inkten, een archiefbestendige set pigmentinkten met een groot kleurbereik. Meer lees je op de pagina over giclée-printen. C-type: Chromira-printers op Fuji Matt en Fuji Gloss. C-type is een fotografisch procedé: het papier wordt met licht belicht en chemisch ontwikkeld, dus er komt geen inkt aan te pas. Meer lees je op de pagina over C-type-printen.

Hoe de twee zich tot elkaar verhouden, lees je in het verschil tussen C-type- en giclée-prints.

Gemaakt in onze eigen studio's

We hebben studio's in Londen, Düsseldorf en New York. Alle drie zijn van onszelf, en we besteden geen printwerk uit aan andere labs.

Bestellingen voor de EU worden in Düsseldorf gemaakt.

Zie waar printbestellingen worden gemaakt en vanwaar ze worden verzonden.

Hoe we de kleur consistent houden

De machines worden elke dag gekalibreerd.

Elk papier heeft een eigen printprofiel, door ons gemaakt. Je kunt de profielen downloaden om te softproofen.

Je bestand wordt geprint zoals je het aanlevert. We snijden het niet bij, verscherpen, retoucheren of corrigeren de kleur niet, en er zijn geen automatische verbeteringen.

Alles wordt in onze eigen studio's gemaakt. Zo blijft de kleur consistent, waar de bestelling ook wordt geprint.

Waarom twee prints er toch anders uit kunnen zien

Papier. Elk papier heeft een eigen basiskleur en oppervlak. Hetzelfde bestand ziet er op een mat katoenpapier anders uit dan op een glanzend papier.

Elk papier heeft een eigen basiskleur en oppervlak. Hetzelfde bestand ziet er op een mat katoenpapier anders uit dan op een glanzend papier. Procedé. Giclée en C-type zijn verschillende procedés en komen nooit precies met elkaar overeen.

Giclée en C-type zijn verschillende procedés en komen nooit precies met elkaar overeen. Formaat en kijkafstand. Een grote print kan er iets anders uitzien dan een kleine, simpelweg omdat je hem van verder weg en in ander licht bekijkt.

Is het belangrijk dat de kleuren binnen een set overeenkomen, bestel dan de hele set op één papier, in één bestelling.

Als een herdruk er anders uitziet dan de eerste print

De meest voorkomende oorzaak is dat het kleurprofiel of de kleurruimte van het bestand tussen de twee bestellingen is veranderd. Loop deze punten een voor een na:

Bestand. Is precies hetzelfde bestand gebruikt, met hetzelfde ingesloten kleurprofiel? Een opnieuw geëxporteerd of bewerkt bestand, of een bestand dat in een andere kleurruimte is opgeslagen, kan anders uit de printer komen. Papier. Is het hetzelfde papier? Sommige oudere papieren worden niet meer aangeboden, zoals Fuji Pearl en Fuji Flex, dus een nabestelling kan op het meest vergelijkbare huidige papier zijn gemaakt. Zie alternatieven voor papieren die niet meer leverbaar zijn. Procedé. Een giclée en een C-type van hetzelfde bestand komen niet precies overeen. Licht. Vergelijk de twee prints naast elkaar bij daglicht. Een oudere print kan ook iets veranderd zijn als hij in fel licht heeft gehangen.

Weet je niet zeker welk papier bij de eerste bestelling is gebruikt, stuur ons dan de gegevens van de oorspronkelijke bestelling en we zoeken het na. Verschillen de twee prints nog steeds, stuur dan via de contactpagina een foto van de prints naast elkaar, met beide bestelnummers. We controleren de bestellingen en de bestanden, en als de herdruk niet overeenkomt met je bestand, vervangen we hem kosteloos.

De papieren die door deze giclée-printers gaan, staan met een vergelijkingstabel op onze pagina over de giclée-printservice.