Wat is jullie ordergarantiebeleid?

Lees meer over onze toewijding aan onze klanten via onze tevredenheidsgarantie.

Ontdek wat anderen vinden van onze diensten

We zijn er trots op dat we onze klanten foto- en fine art afdrukken, archivaal opplakken en op maat gemaakte lijsten van de hoogste kwaliteit en vakmanschap kunnen leveren.

Ons deskundig team van professionals maakt onze klanten tevreden met onze diensten, en zorgt er verder voor dat we het advies en de begeleiding bieden die nodig is om het maximale uit uw creatieve afdruk- en ijnlijstwensen te halen. Dit komt tot uiting in onze Trustpilot-beoordeling van 4,9 van 5 met meer dan 6.800 klantenbeoordelingen.

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De ondersteuning die wij je bieden

Op onze platformen bieden we diepgaande informatie over al onze producten en diensten samen met downloadbare gekalibreerde printerprofielen die we aanbevelen om ervoor te zorgen dat de kleurinstellingen op het scherm overeenkomen met de gedrukte print.

We bieden ook videotutorials, en een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen.

Onze klantenservice, die 7 talen ondersteunt, is ook beschikbaar van ma-vr 9:00-19:00 (VK tijd) om je te helpen met vragen die je hebt voordat je een bestelling plaatst.

Onze garantie

We geven zoveel mogelijk informatie over onze producten en diensten om je te helpen bij je beslissingen om ervoor te zorgen dat je tevreden bent met het eindresultaat. Onze tevredenheidsgarantie garandeert dat als je niet tevreden bent met je producten of onze service en waar van toepassing onze informatie en advies hebt gevolgd, wij altijd een oplossing voor het probleem zullen bieden, variërend van een vervangend product op onze kosten tot een volledige terugbetaling van je bestelling.

Ons beleid garandeert dat wij de klant een oplossing zullen bieden. Wij behouden ons echter het recht voor om gebruik te maken van wettelijke consumentenrechten wanneer wij van mening zijn dat er sprake is van misbruik van eerlijkheid/vertrouwen in het verzoek of op dit beleid.