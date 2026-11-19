Het meeste inlijst- en opplakwerk krijgt online een prijs: voeg de lijst of de drager toe aan je print op order.creativehub.io en de prijs wordt bijgewerkt terwijl je samenstelt. Een offerte van het team is bedoeld voor alles wat de tool niet aanbiedt, zoals een passe-partout dat breder is dan de schuifregelaar toelaat, een lijst- of opplakformaat op maat, of een werk dat buiten de online formaatgrenzen valt. Stuur ons het formaat, het papier en de gegevens van de lijst en we maken er een individuele prijs voor.

Wat online een prijs krijgt

Standard-, Box-, Floating- en Tray-lijsten voor prints tot 50 x 75 in (of 40 x 80 in voor een panorama), in elke lijststijl.

Opplakken tot 60 x 96 in.

Randen en passe-partouts, die je in de tool zo instelt dat het totale formaat overeenkomt met de lijst die je in gedachten hebt. De print, het passe-partout en de lijst krijgen dan samen een prijs.

De korte zijde van een ingelijste of opgeplakte print moet minstens 18 cm zijn. Richtprijzen voor standaardcombinaties staan op de prijslijst.

Wanneer je een offerte nodig hebt

Verder dan de schuifregelaar. Een passe-partout dat breder is dan het maximum van de schuifregelaar kun je niet op de website bestellen.

Een passe-partout dat breder is dan het maximum van de schuifregelaar kun je niet op de website bestellen. Passe-partouts, lijsten en opplakformaten op maat. Hiervoor maken we een individuele offerte en ze kunnen niet aan een standaard online bestelling worden toegevoegd. Er is geen vaste toeslag: de prijs hangt af van het type lijst, het profiel, het passe-partout, het glas en het formaat.

Hiervoor maken we een individuele offerte en ze kunnen niet aan een standaard online bestelling worden toegevoegd. Er is geen vaste toeslag: de prijs hangt af van het type lijst, het profiel, het passe-partout, het glas en het formaat. Werken met overmaat. Een ingelijst of opgeplakt werk dat groter is dan de online grenzen hierboven.

Wat je moet opsturen

Het papier en de lijstoptie zijn de twee gegevens die we als eerste nodig hebben voor een nauwkeurige prijs. Stuur voor een volledige offerte:

het afgewerkte formaat;

het papier;

de lijststijl, de afwerking en het profiel;

of je een passe-partout wilt, en de breedte ervan;

de beglazing;

het ophangmateriaal;

je printbestanden.

Geef voor een passe-partout of lijst op maat het printformaat, de randbreedtes van het passe-partout (boven, onder en zijkanten) en het totale lijstformaat op. We stemmen het af met de productie voordat we een offerte maken.

Zeg welk soort "mounting" je bedoelt

"Mounting" kan een passe-partout betekenen (de kartonnen omlijsting binnen een lijst) of het opplakken van de print op een stijve plaat. Laat ons weten welke van de twee je bedoelt, dan kunnen we een offerte maken zonder een tweede ronde vragen.

Lijstdiepte en afgewerkt formaat

Heb je een bepaalde lijstdiepte nodig, bijvoorbeeld om aan te sluiten bij lijsten die je al hebt, laat ons dan de lijststijl weten en we vragen de afmetingen van het profiel na bij onze lijstenmakers. We kunnen ook het afgewerkte buitenformaat van een ingelijst werk bevestigen voordat je bestelt: stuur het printformaat en de lijst die je overweegt.

Wat we wel en niet kunnen maken

Onze lijsten zijn van hout. We bieden op dit moment geen aluminium lijsten aan, dus metalen afwerkingen zijn niet beschikbaar. Het donkerste houten profiel is Amerikaans zwart notenhout, op Standard- en Tray-lijsten, en elke lijst kan worden voorzien van ontspiegeld glas.

Wat er in de offerte staat

Een offerte is uitgesplitst in de printkosten, de inlijstkosten en het totaal exclusief btw. Waar dat helpt, worden alternatieven naast elkaar getoond. Ingelijste bestellingen worden binnen 10 werkdagen verzonden, inclusief printen, dus houd daar rekening mee als je naar een datum toewerkt.

Voor standaardcombinaties heb je misschien helemaal geen offerte nodig, want de prijslijst geeft de prijzen voor printen, opplakken en inlijsten per formaat.