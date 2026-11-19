Er is geen minimale bestelling: je bestelt net zo makkelijk één print als honderd. Bij het afrekenen geldt de standaardprijs voor elk exemplaar, hoeveel je er ook bestelt. Voor een grote rechtstreekse bestelling, zoals een tentoonstellingsset of een oplage, kan het team een offerte maken voor de opdracht als geheel. Een eventuele volumekorting wordt in die offerte gegeven, dus vraag ernaar voordat je bestelt.

Geen minimale bestelling

We printen op aanvraag vanaf rollen archiefbestendig papier, dus een eenmalige print is een gewone bestelling, en naast standaardformaten zijn ook aangepaste formaten mogelijk. Wil je meerdere formaten of exemplaren van hetzelfde kunstwerk bestellen, upload het bestand dan één keer en voeg elk formaat vanuit dat bestand toe.

De prijzen bij het afrekenen zijn bij elk aantal gelijk

De prijs per print in de prijslijst en in je winkelwagen is de prijs voor elk exemplaar. Er wordt in de winkelwagen niets automatisch verlaagd als het aantal oploopt, en dat geldt net zo goed voor tentoonstellingssets, bestellingen voor een klant en prints voor wederverkoop. Er is geen aparte prijslijst voor handel, galeries of tentoonstellingen.

Grote bestellingen: vraag eerst een offerte aan

Voor een grote bestelling die je zelf koopt, berekent het team de hele opdracht als één bestelling: formaten, papier, afwerking, bezorging en planning. Volumekortingen hangen af van het type bestelling en de waarde ervan, en staan in de offerte. We publiceren geen kortingsniveaus, en een korting wordt nooit bij het afrekenen toegepast, dus vraag de offerte aan voordat je de bestelling plaatst.

Mail naar info@creativehub.io met:

wat je laat printen: het aantal werken, en of het om één afbeelding of een serie gaat;

de formaten, en of ze allemaal gelijk zijn of gemengd;

het type print (giclée of C-type) en het papier, als je een voorkeur hebt;

eventueel opplakken of inlijsten;

je deadline en de bestemming van de levering.

We kunnen je ook adviseren over papier, formaten, productietijden en de voordeligste manier om de bestelling samen te stellen. Twijfel je nog over het papier, dan is een proefpakket een verstandige eerste stap vóór een grotere oplage.

Goede doelen, handel en sponsoring

We hanteren één vaste prijsstructuur voor iedereen. We bieden geen verlaagde tarieven voor goede doelen of non-profitorganisaties, geen handelskortingen en geen sponsoring van kunstenaars of tentoonstellingen. We geven graag technisch advies over materialen, formaten en afwerking voor een tentoonstelling of een oplage voor fondsenwerving, tegen onze standaardtarieven.

Bestellingen uit je webwinkel

Dit artikel gaat over prints die je voor jezelf koopt. De prijzen voor dropshipping zijn openbaar en voor elke verkoper bij elk volume gelijk; voor die bestellingen maken we geen offertes.

Voor één print of een kleine oplage is onze prijslijst de snelste manier om de opdracht per formaat door te rekenen voordat je een offerte aanvraagt.