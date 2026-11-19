We bieden twee C-type-papieren aan, Fuji Matt en Fuji Gloss. Fuji Pearl, Fuji Flex en Kodak Endura Metallic zijn uit het assortiment gehaald en komen niet meer terug. De papieren die er nu het dichtst bij komen zijn Fuji Gloss, Hahnemühle Pearl en Canson Baryta, afhankelijk van wat je aan het origineel zo goed vond.

Onze huidige C-type-papieren

Fuji Matt (231gsm): een halfmat fotopapier met een lichte glans en een fijne korrelstructuur. Het is ons populairste C-type-papier, doet het goed onder directe verlichting en heeft iets zachtere zwarttinten dan Fuji Gloss.

een halfmat fotopapier met een lichte glans en een fijne korrelstructuur. Het is ons populairste C-type-papier, doet het goed onder directe verlichting en heeft iets zachtere zwarttinten dan Fuji Gloss. Fuji Gloss (246gsm): een glanzend papier met krachtige, rijke kleuren en van de twee het diepste zwart en het hoogste contrast. Het laat zich goed opplakken.

Beide zijn Fuji Crystal Archive-papieren. Om te bestellen upload je je bestand op order.creativehub.io, kies je C-type als printtype en daarna Fuji Matt of Fuji Gloss. Meer lees je op de pagina over C-type-printen.

Papieren die niet meer leverbaar zijn

Fuji Pearl en Fuji Flex (C-type) zijn in september 2025 uit het assortiment gehaald.

(C-type) zijn in september 2025 uit het assortiment gehaald. Kodak Endura Metallic is al langer geleden uit het assortiment gehaald.

Deze wijzigingen zijn definitief. Geen van de huidige C-type-papieren heeft een metallic- of parelmoereffect, en we bieden geen rechtstreekse metallic-vervanger aan.

De alternatieven die het dichtst in de buurt komen

Huidig papier Waarom je het kiest Fuji Gloss (C-type) Komt het dichtst in de buurt qua diepte en kleurverzadiging. De parelmoer- of metallicglans geeft het niet weer. Hahnemühle Pearl (giclée, 285gsm) Parelglans met een fijne sinaasappelhuidstructuur; het oppervlak dat het meest op Fuji Pearl lijkt. Canson Baryta (giclée, 310gsm) Het overwegen waard voor werk dat eerder op Fuji Flex stond: het diepste zwart en het helderste wit uit ons assortiment, met een lichte glans. Fuji Matt (C-type) Als je nu liever een niet-reflecterend oppervlak hebt.

Een teststrook van je eigen beeld op elk papier dat je overweegt is de betrouwbare manier om te kiezen. Bestel je stroken op zowel Canson Baryta als Fuji Gloss, dan is de Baryta het dikkere, zwaardere vel.

Aansluiten op een bestaande serie

Wil je verdergaan met een serie die op Fuji Flex is geprint, print dan eerst één beeld op Fuji Gloss en leg het naast een bestaande Flex-print voordat je de hele serie opnieuw laat printen.

Een proefpakket met fotopapier is een andere manier om de huidige papieren in het echt te vergelijken voordat je kiest.

Weet je niet zeker welk papier bij een eerdere bestelling is gebruikt, stuur ons dan de gegevens van de oorspronkelijke bestelling via de contactpagina. Wij zoeken het na en bevestigen welke huidige optie het dichtst in de buurt komt. Bestellingen van vóór 29 juni 2026 staan niet in je account, maar we hebben de gegevens nog wel.

Andere papieren die we niet voeren, en wat er het meest op lijkt

Papier dat je misschien zoekt Meest vergelijkbare papier dat wij voeren Hahnemühle Glossy FineArt Baryta Canson Baryta (310gsm, lichte glans) Hahnemühle Photo Rag Baryta 315gsm, papieren met hamerslagstructuur of in ivoor Canson Baryta 310gsm, het enige barytpapier dat we voeren. Voor zwart-wit tentoonstellingswerk is Hahnemühle Photo Rag 308gsm het matte alternatief. Epson Semi Matte Pro Epson Semi-Gloss Somerset Enhanced (Radiant White Satin) 330gsm Hahnemühle Pearl of Hahnemühle Photo Rag "FineArt Pearl" Hahnemühle Pearl (285gsm)

Als een papier niet een van onze negen is, bieden we het niet aan, en we kunnen niet printen op papier dat je zelf aanlevert.

Als C-type-printen vertraging heeft

C-type-prints zijn normaal binnen twee werkdagen klaar. Af en toe is de C-type-printer buiten gebruik terwijl onze technicus eraan werkt. Als dat gebeurt, kunnen C-type-bestellingen vertraging oplopen, en in het begin weten we soms nog niet wanneer het printen weer start.

Neem contact met ons op en vermeld je bestelnummer. We vertellen je wat we weten en laten het je weten zodra er een bevestigd tijdstip is.

Heb je de print snel nodig, vraag dan naar overstappen op giclée. Epson Semi-Gloss is het giclée-papier dat het meest op een C-type-print lijkt.

Fuji Matt en Fuji Gloss worden naast elkaar vergeleken op onze pagina over C-type printen, waar je ook het proefpakket vindt als je ze in handen wilt hebben.