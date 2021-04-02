Hoe neem ik contact op met de klantenservice?

Ontdek hoe je contact kunt opnemen met onze klantenservice.

Afdrukbestellingen

Zo neem je contact op met onze vriendelijke en professionele klantenservice:

Neem contact op via:

Onze live chat: klik op het blauwe icoon rechtsonder op de websitepagina.

E-mail ons: info@theprintspace.co.uk

Opplak-/inlijstbestellingen

Als je vragen hebt over opplakken of inlijsten, dit wordt gedaan in onze speciale opplake- en inlijstafdeling in Londen:

E-mail ons: info@londonpictureframing.co.uk

Bel ons: +44 (0) 20 7749 0618

Bezoek ons: 238 Kingsland Road, E2 8AX, London

Onze opplak- en inlijstafdeling is open van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur (VK tijd).