Gli ordini vengono smistati automaticamente in base all'indirizzo di consegna che inserisci al checkout: Londra per il Regno Unito, Düsseldorf per l'UE e New York per il Nord America. Un ordine di sole stampe prodotto nella regione in cui viene consegnato non comporta oneri di importazione. Le cornici su misura e il montaggio sono l'eccezione principale: vengono realizzati a mano a Londra, qualunque sia la destinazione.

Quale laboratorio produce il tuo ordine

Gli ordini per indirizzi UE vengono stampati nel nostro laboratorio di Düsseldorf, in Germania, e consegnati all'interno dell'UE. Il pacco non attraversa mai un confine doganale, quindi non ci sono oneri doganali né dazi di importazione oltre al prezzo.

Le cornici su misura e il montaggio su misura vengono realizzati solo a Londra e spediti dal Regno Unito, qualunque sia la destinazione. Maggiori informazioni su ciò che realizziamo sono nella pagina del servizio di stampa.

Come viaggia

La consegna all'interno dell'UE avviene con DHL, viene addebitata per ordine ed è indicata al checkout con la data di consegna stimata per il tuo indirizzo.

Se il tuo indirizzo è in Germania, al checkout viene proposto anche il ritiro presso il laboratorio di Düsseldorf.

Per gli ordini di sole stampe la consegna viene addebitata una volta per ordine, e le opzioni, i prezzi e le date stimate per il tuo indirizzo sono indicati al checkout. Vedi Quali sono i costi di consegna? e la nostra pagina sui servizi di consegna.

Dogana e oneri di importazione

Ordini di sole stampe verso Regno Unito, UE e Stati Uniti: nessun onere di importazione quando vengono evasi dal nostro laboratorio in quella regione.

nessun onere di importazione quando vengono evasi dal nostro laboratorio in quella regione. Ordini con cornice su misura o montaggio diretti fuori dal Regno Unito: sono esportazioni da Londra, quindi possono essere applicati oneri di importazione. Per un indirizzo negli Stati Uniti, DHL riscuote il dazio di importazione dal destinatario alla consegna.

sono esportazioni da Londra, quindi possono essere applicati oneri di importazione. Per un indirizzo negli Stati Uniti, DHL riscuote il dazio di importazione dal destinatario alla consegna. Altre destinazioni, Svizzera compresa: alla consegna possono essere addebitati dazi o imposte di importazione, a seconda del valore della spedizione e delle soglie del paese. Sono a carico del destinatario.

Consegniamo in tutto il mondo, senza esclusioni regionali da parte nostra, a condizione che l'indirizzo e i dati del destinatario siano completi.

IVA e prezzi in euro

L'IVA su un ordine di sole stampe consegnato all'interno dell'UE viene applicata con l'aliquota del paese di consegna, non con quella del Regno Unito. Il prezzo esatto per il tuo formato, la tua carta e il tuo indirizzo compare nel carrello su order.creativehub.io prima di pagare, nella valuta del tuo account, e mettere un articolo nel carrello non ti impegna a nulla. Il listino prezzi riporta i formati più comuni a titolo indicativo.

Pezzi grandi incorniciati e montati

I pezzi incorniciati e montati fino a 40 x 30 in viaggiano con corriere.

Oltre 40 x 30 in e fino a 50 x 75 in vengono spediti in cassa da un vettore specializzato, con il prezzo della consegna calcolato al checkout.

Un pezzo montato che supera 1905 mm sul lato lungo o 1270 mm sul lato corto si può ordinare solo con ritiro in laboratorio; per la consegna di un pezzo di quelle dimensioni il nostro team prepara un preventivo.

La misura si prende sul pezzo così come viene spedito: la carta più gli eventuali bordi del passe-partout, oppure più 62 mm su ciascuna dimensione per una cornice flottante.

Le regole complete sulle misure sono in Quali sono le opzioni di consegna per gli ordini di stampe, montaggi e cornici?

Per le opzioni e i tempi di consegna previsti in ogni regione per ordini di sole stampe, montati e incorniciati, consulta la nostra pagina sulla spedizione in tutto il mondo.