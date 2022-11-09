Se effettuo il rimborso di una stampa in edizione limitata, le impostazioni di vendita si aggiornano su creativehub?

Mentre il numero delle edizioni limitate è gestito e tracciato in creativehub e riguarda le vendite del tuo negozio online, i ritorni e rimborsi di stampe in edizione limitata devono essere aggiornati manualmente.

Come funziona?

Se ad esempio imposti un prodotto da vendere in edizione limitata di 100 e vendi una di queste stampe attraverso il tuo negozio, l’account creativehub verrà automaticamente aggiornato non appena l’ordine viene stampato ed il numero di stampe in edizione limitata disponibili viene aggiornato a 99.



Nel momento in cui effettui un rimborso per una stampa in edizione limitata però il numero dell’edizione non si aggiorna automaticamente. Il tuo negozio ti chiederà se desideri ‘far tornare il prodotto in stock’ e tu dovrai confermare e poi accedere al tuo creativehub e manualmente aggiornare lì il numero dell’edizione.

Step 1: Aggiorna il rimborso di un’edizione limitata in creativehub

Per fare ciò, accedi al tuo account creativehub

Seleziona l’immagine in questione e clicca su ‘Vendi come stampa’.

Clicca sulle impostazioni di edizione limitata sulla destra e deseleziona il numero di edizione che è stato rimborsato.

Non dimenticarti di cliccare su ‘Salva’. Ciò cancellerà il numero dell’edizione venduta.

Nota bene: Assicurati che il certificato ti sia stato restituito insieme alla stampa prima di effettuare un rimborso.

Step 2: Aggiorna il rimborso di edizioni limitate sul tuo negozio

Se cambierai le varianti del tuo prodotto su creativehub, sarai costretto a importare nuovamente il prodotto nel tuo negozio online. In caso contrario, il prodotto non si aggiornerà e non mostrerà le nuove impostazioni, quindi non sarà correttamente sincronizzato e quando effettuerai una vendita, noi non potremo processare l’ordine.



Se un file viene cancellato da creativehub o le impostazioni di vendita applicate a quel file vengono rimosse, il prodotto e le sue impostazioni non verranno cancellate dalla tua lista dei prodotti. Il prodotto deve essere cancellato manualmente. In caso contrario, se venisse venduto, noi non potremo evadere l’ordine.

Clicca qui per avere più informazioni riguardanti l’importazione dei prodotti.