Ci sono quattro tipi di cornice su misura: Standard, Box, Floating e Tray. Ognuna è fatta a mano sulle dimensioni della tua stampa e ha la sua gamma di profili, vetri e passe-partout. Il tipo che scegli determina come viene tenuta la stampa, quindi scegli prima il tipo e poi il profilo.

I quattro tipi di cornice

Tipo di cornice Come è posizionata la stampa Profili Vetro Passe-partout Standard Dietro il vetro, con un passe-partout o un distanziatore La gamma completa, 22 opzioni Facoltativo Facoltativo Box Arretrata all'interno di un profilo profondo 6 opzioni Facoltativo Facoltativo Floating Montata sospesa, in rilievo su un fondo bianco, con tutti e quattro i bordi della carta visibili 6 opzioni Facoltativo Nessuno Tray Un'opera montata su pannello in una cornice a cassetta, con una fuga d'ombra 4 finiture Nessuno Nessuno

Se vuoi una fuga d'ombra tra l'opera e la cornice, ti serve una cornice Floating o Tray. Le fotografie di ogni stile finito sono nella pagina delle cornici.

Profili per tipo di cornice

Cornici Standard

White (bianco), Black (nero), Walnut (noce) e Beech (faggio): Thin (sottile), Wide (largo) o Square (squadrato).

Oak (rovere): Thin (15 mm), Wide (34 mm), Thin Rounded (sottile arrotondato, 20 mm) o Wide Rounded (largo arrotondato).

Silver (argento, in metallo): Thin (20 mm) o Wide (30 mm).

Gold (oro, in metallo): Thin (19 mm) o Wide (30 mm).

Ornate, un oro decorativo in stile d'epoca: Gold Small o Gold Large.

Cornici Box e Floating

White: Thin o Square.

Black: Thin o Square.

Oak: Thin (15 mm) o Thin Rounded (20 mm). Oak Wide è un profilo disponibile solo per le cornici Standard.

Le cornici Tray sono disponibili in Beech, White, Black o Walnut, con un solo profilo per ciascuna.

I profili Thin misurano all'incirca da 15 a 25 mm sul lato frontale. Square è un profilo largo con spigoli squadrati. Il legno più scuro è il noce nero americano, disponibile per le cornici Standard e Tray. Le cornici non vengono tinte in un colore personalizzato né abbinate a un campione.

Cornici Floating: lo spazio e le dimensioni complessive

In una cornice Floating c'è uno spazio di 1 pollice su ogni lato tra la carta e l'interno della cornice, qualunque sia il formato della stampa o il profilo. Lo spazio è fisso. Un bordo incluso nel tuo file viene stampato sulla carta, quindi resta all'interno dello spazio e non lo allarga. Il fondo è sempre bianco. Per un effetto tutto nero, scegli una cornice Standard o Box con profilo nero e passe-partout nero.

Per stimare le dimensioni esterne di una cornice Floating:

Parti dalla larghezza e dall'altezza della stampa. Aggiungi 2 pollici a ciascuna dimensione per lo spazio sui due lati opposti. Aggiungi a ciascuna dimensione il doppio della larghezza frontale del profilo.

Se prima di ordinare ti serve la conferma delle dimensioni finite o della profondità di un determinato profilo, chiedi a noi e lo verifichiamo.

Cornici Tray

La cornice Tray è l'unico tipo realizzato senza vetro e non prevede passe-partout. È adatta a una stampa montata su pannello, per esempio una stampa su Dibond. Vista di fronte, la cornice è larga circa 18 mm, gli attacchi sono già montati e quindi arriva pronta da appendere, e una cornice Tray A3 con montaggio su Dibond pesa circa 1,2 kg prima dell'imballaggio. Senza vetro non ci sono riflessi, ma la superficie non è protetta: appendila lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità, e spolverala delicatamente con un panno asciutto.

Il Dibond e gli altri supporti su cui montiamo sono spiegati nella nostra guida alle stampe montate.

Vetri e distanziatori

Usiamo sempre vetro vero. Sulle cornici su misura non offriamo lastre in acrilico. Per le cornici Standard, Box e Floating il menu a tendina Glass (vetro) offre None, Standard e Anti Reflective Art, che è il vetro che consigliamo. Sulle cornici su misura sono disponibili anche i vetri Conservation Clear e Museum: chiedi a noi per averli. Le proprietà ottiche di ciascuno sono descritte in Opzioni di vetro per le cornici.

Dove non c'è il passe-partout, un piccolo distanziatore tiene la stampa staccata dal vetro. Può essere dello stesso legno del profilo oppure bianco o nero. Per un distanziatore nero, richiedilo nelle note dell'ordine e poi mandaci il numero d'ordine. Ogni cornice viene nastrata e sigillata sul retro.

Come sceglierla al momento dell'ordine

Su order.creativehub.io, seleziona la tua immagine e clicca su Order Prints. Nel riquadro Framing & Mounting scegli Bespoke frame (cornice su misura). Scegli un tipo nel riquadro Frame Type. Il riquadro Moulding (profilo) mostra a quel punto solo i profili disponibili per quel tipo. Scegli il Material e poi il Profile, se il materiale ne ha più di uno. Imposta vetro, attacchi per appendere e passe-partout nel riquadro Frame Options.

Il prezzo si aggiorna man mano. I prezzi indicativi sono nel listino prezzi.

Limiti di formato e tempi di lavorazione

Per essere incorniciata, la stampa deve misurare almeno 180 mm sul lato più corto.

Sopra questa misura si può incorniciare qualsiasi formato, non solo quelli fotografici o della serie A. Un formato non standard, per esempio 589 x 841 mm, viene centrato nella cornice.

I limiti massimi sono indicati in Qual è il formato più grande che potete incorniciare o montare?

Calcola 10 giorni lavorativi per una stampa incorniciata, stampa compresa. Un ordine con cornice per il giorno successivo non è possibile. A volte una lavorazione urgente è possibile e si concorda caso per caso, quindi chiedi prima di ordinare.

Tutte le cornici su misura sono realizzate a mano nel nostro studio di Londra e spedite dal Regno Unito, quindi alla consegna nell'UE possono essere applicati dazi doganali.

Ogni stile di cornice è presentato con i suoi profili nella pagina delle cornici del nostro sito, un modo comodo per confrontarli prima di ordinare.