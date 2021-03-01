Fissaggi per appendere opere d’arte incorniciate

Scopri le nostre cornici su misura disponibili per opere artistiche e fotografiche incorniciate.
Le opzioni di incorniciatura da noi offerte includono: anelli e cordicella, mirror plates e cinghie a strappo.
Anelli e cordicella
- 2 anelli sono avvitati sul retro del MDF uniti da una cordicella. In questo modo l’opera potrà essere semplicemente appesa al muro tramite una vite o un chiodo.
- Questa opzione è raccomandata per opere fino ad un massimo di 30″ x 20″.
Mirror Plates
- 2 Mirror Plates vengono fissati sulla parte posteriore della cornice, uno per lato, circa ad un terzo della lunghezza dall’alto verso il basso.
- Per fissarla al muro, tieni l’opera d’arte in posizione e fai dei segni sul muro attraverso i fori con una matita. Per lavori di grandi dimensioni questa tecnica di fissaggio potrebbe richiedere due persone.
- Forare il muro in corrispondenza dei segni effettuati con la matita. Una volta fatto ciò, tieni l’opera d’arte in posizione sul muro e procedi ad avvitarla attraverso le piastrine per fissarla al muro.
- Questa opzione è raccomandata per cornici fino ad un massimo di 40″ x 50″.
Si prega di notare che prese e viti non vengono fornite.
Cinghie a strappo
- 2 cinghie vengono fissate sulla parte posteriore della cornice, uno per lato, circa ad un terzo della lunghezza dall’alto verso il basso
- 2 ganci a J vengono forniti separatamente e devono essere fissati al muro. La parte superiore delle cinghie si aggancia semplicemente ai ganci a J fissando, così, la cornice alla parete
- Le cinghie a strappo sono una soluzione di sospensione più forte e stabile e sono ideali da usare con telai più grandi e pesanti.
Hai ancora bisogno di aiuto?
Contatta il nostro servizio clienti.