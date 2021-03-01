Opzioni di vetro per le cornici

Una guida alla nostra gamma di opzioni di vetro con protezione UV.

Le opere d’arte su carta idealmente devono essere montate lontano dal vetro della cornice per permettere la circolazione dell’aria.

Se la stampa non è tenuta con una finestra o un supporto a libro, allora i listelli nella scanalatura dovrebbero essere usati per tenerla lontana dal vetro.

A theprintspace offriamo una gamma di opzioni di vetro per soddisfare diversi budget e dotate di proprietà ottiche per migliorare o preservare l’opera d’arte.

Le descrizioni e le proprietà ottiche sono elencate di seguito:

Antiriflesso (raccomandato)

Questo vetro è prodotto con un rivestimento multistrato che include rivestimenti per ridurre il riflesso, al fine di garantire un’ottimale trasmissione del colore e la chiarezza dell’immagine ottimali. Questo rivestimento è dotato di protezione UV.

Conservation Clear

Progettato per bloccare molto efficacemente il 99% dei raggi UV riducendo lo sbiadimento. Conservation Clear è consigliato per opere d’arte dove l’obiettivo principale è la loro conservazione.

Museo

Vetro premium che combina i benefici delle proprietà antiriflesso con il 99% di blocco dei raggi UV, rendendolo adatto ad opere d’arte di valore e uniche.

Qui sotto una tabella di confronto che mostra una panoramica delle proprietà più importanti per scegliere un’opzione di vetro per l’incorniciatura

Tabella di confronto

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