Una cornice su misura può essere realizzata per una stampa fino a 50 x 75 in (127 x 190 cm), oppure 40 x 80 in (102 x 203 cm) per un formato panoramico. Il limite è lo stesso per ogni stile di cornice, asta e vetro. Tutto ciò che è più grande viene montato, non incorniciato: il montaggio su Dibond o alluminio arriva fino a 60 x 96 in (152 x 244 cm).

I limiti di misura in breve

Finitura Misura massima con prezzo online Cornice Standard, Box, Floating o Tray 50 x 75 in, oppure 40 x 80 in panoramico Montaggio su alluminio, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board o MDF 60 x 96 in Montaggio su Display Card 40 x 60 in

All'estremo opposto, il lato corto della stampa deve essere di almeno 18 cm perché possa essere incorniciata o montata su un supporto rigido.

Queste misure hanno un prezzo nello strumento di ordinazione su order.creativehub.io come qualsiasi altra misura, senza bisogno di un preventivo. Lo strumento non accetta una cornice oltre il limite. Quanto può essere grande la stampa in sé dipende dalla carta: leggi Misure massime per le stampe C-type e giclée.

Quando il pezzo è troppo grande per essere incorniciato

Una stampa da 95 x 220 cm, per esempio, si può stampare ma supera il limite per le cornici, quindi verrebbe montata. Alluminio e Dibond sono estremamente piani e rigidi e non si incurvano né si deformano nel corso di una mostra: per questo li consigliamo per i lavori da esposizione intorno ai 100 cm. Sui pannelli fino a 40 x 40 in vengono applicati dei listelli. Un pannello più grande si appende con un telaio di supporto in alluminio. Leggi Quale pannello di montaggio scegliere?

Progettare una cornice grande

Vetro. Le cornici su misura hanno vetro vero, e il vetro acrilico non è disponibile. Per un pezzo molto grande, o appeso in alto, tieni conto del peso del vetro nella scelta degli attacchi.

Le cornici su misura hanno vetro vero, e il vetro acrilico non è disponibile. Per un pezzo molto grande, o appeso in alto, tieni conto del peso del vetro nella scelta degli attacchi. Attacchi. Anelli a D e cordino sono consigliati fino a 30 x 20 in, e le piastrine a specchio fino a 40 x 50 in. Da 40 x 50 in in su sono disponibili solo gli attacchi a fascetta (strap hangers). Per un pezzo alto e pesante in un vano scale o sopra l'altezza della testa, scegli le piastrine a specchio o gli attacchi a fascetta, non il cordino. I dettagli sono in Attacchi per appendere le opere incorniciate.

Anelli a D e cordino sono consigliati fino a 30 x 20 in, e le piastrine a specchio fino a 40 x 50 in. Da 40 x 50 in in su sono disponibili solo gli attacchi a fascetta (strap hangers). Per un pezzo alto e pesante in un vano scale o sopra l'altezza della testa, scegli le piastrine a specchio o gli attacchi a fascetta, non il cordino. I dettagli sono in Attacchi per appendere le opere incorniciate. Planarità. All'interno della cornice la stampa viene montata a secco, cioè incollata a un pannello rigido per un risultato perfettamente piano e permanente, oppure fissata con cerniere reversibili da archivio a un cartone 100% cotone, e in questo caso non resterà perfettamente piana. Il montaggio a secco è la scelta abituale per i lavori grandi, dove la planarità conta di più.

Tela

Offriamo la stampa su tela, ma per ora non si può ordinare sul sito. L'ordinazione online è prevista per l'inizio del 2027. Per un ordine grande su tela prima di allora, contattaci. Non possiamo intelaiare o incorniciare una tela fornita da te. Se è la superficie che ti interessa, le carte giclée con trama marcata, Ilford Cotton Textured e Hahnemühle German Etching, danno una trama paragonabile. Se vuoi uno spazio d'ombra tra il pezzo e la cornice, scegli una cornice Floating o Tray.

Tempi di produzione

Calcola 10 giorni lavorativi per una stampa incorniciata e 5 giorni lavorativi per una stampa montata (10 per Acrylic Reverse), stampa compresa, più la consegna. La data prevista per il tuo ordine è indicata al checkout prima del pagamento.

Consegna e ritiro

Fino a 30 x 40 in: consegna con corriere alle tariffe standard.

consegna con corriere alle tariffe standard. Oltre 30 x 40 in, fino a 50 x 75 in: consegna in cassa con corriere alla tariffa per i pezzi grandi. La tariffa è indicata al checkout insieme alle altre opzioni di consegna. Dopo l'acquisto non c'è nessun preventivo aggiuntivo.

consegna in cassa con corriere alla tariffa per i pezzi grandi. La tariffa è indicata al checkout insieme alle altre opzioni di consegna. Dopo l'acquisto non c'è nessun preventivo aggiuntivo. Oltre 50 x 75 in: solo ritiro.

Cornici e montaggi vengono realizzati nel nostro laboratorio di Londra, quindi questi pezzi partono dal Regno Unito con corriere internazionale, con il costo calcolato in base al tuo indirizzo di consegna. Alla consegna nell'UE possono essere applicati dazi doganali.

Trovi altre informazioni sul servizio nella pagina delle cornici e nella pagina del montaggio.

Per le opere troppo grandi da incorniciare, la nostra pagina sul servizio di montaggio mostra le opzioni in alluminio, Dibond e acrilico, insieme a telai e listelli.