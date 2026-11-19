Scegli una cornice Standard per un classico aspetto da galleria: la stampa sta subito dietro il vetro, tenuta staccata da un passe-partout o da un piccolo distanziatore, e hai la scelta più ampia di profili. Scegli una cornice Box per dare profondità: la stampa è arretrata all'interno di un profilo più profondo, quindi tra il vetro e la carta resta uno spazio visibile. La cornice Standard è quella che spesso viene chiamata cornice piatta. Entrambe sono fatte a mano sulle dimensioni della tua stampa.

Cornice Standard e cornice Box a confronto

Cornice Standard Cornice Box Come è posizionata la stampa Dietro il vetro, con passe-partout o distanziatore Arretrata in un profilo profondo Aspetto Presentazione classica per opere d'arte Moderno e minimale, con profondità Profili Tutta la gamma, 22 opzioni: White, Black, Walnut, Beech, Oak, Silver, Gold e Ornate 6 opzioni: White o Black in Thin o Square, Oak in Thin o Thin Rounded Passe-partout Facoltativo Facoltativo Vetro None, Standard o Anti Reflective Art None, Standard o Anti Reflective Art Tempi di produzione 10 giorni lavorativi, stampa inclusa 10 giorni lavorativi, stampa inclusa

Quando è meglio una cornice Standard

Vuoi una presentazione tradizionale che si adatta a quasi ogni immagine.

Vuoi un profilo che la cornice Box non offre: Walnut, Beech, Oak largo, Silver, Gold o Ornate.

Appendi più opere insieme e vuoi che le cornici restino discrete sulla parete.

Quando è meglio una cornice Box

Vuoi che l'opera abbia profondità e presenza, come accade spesso con la fotografia contemporanea.

Vuoi uno spazio netto tra il vetro e una stampa incorniciata senza passe-partout.

All'opera si addice un profilo White, Black o Oak.

Per un aspetto tutto nero, entrambi i tipi accettano un profilo nero con un passe-partout nero.

Gli altri due tipi di cornice

Se quello che vuoi è una fuga d'ombra intorno all'opera, si tratta di una cornice Floating o di una cornice Tray, non di una cornice Box. In una cornice Floating la stampa è montata sospesa su un fondo bianco, con tutti e quattro i bordi della carta visibili. Una cornice Tray tiene una stampa montata in una vaschetta incassata, senza vetro. Tutti e quattro i tipi e tutti i profili sono nella nostra guida ai tipi di cornice e ai profili, e le fotografie di ogni stile finito sono sulla pagina delle cornici.

Vetro

Il vetro è facoltativo su entrambi i tipi, e quello che consigliamo è il vetro Anti Reflective Art. Il Conservation Clear, che blocca il 99% dei raggi UV, e il vetro Museum, che aggiunge l'antiriflesso alla stessa protezione UV, sono disponibili su richiesta. Vedi le opzioni di vetro per le cornici.

Come scegliere il tipo al momento dell'ordine

Su order.creativehub.io, scegli Bespoke frame nella scheda Framing & Mounting, poi Standard o Box nella scheda Frame Type. La scheda Moulding mostra allora solo i profili di quel tipo, e il prezzo si aggiorna man mano che scegli. I prezzi indicativi sono nel listino prezzi. Una stampa deve misurare almeno 180 mm sul lato più corto per essere incorniciata.

Trovi le fotografie di entrambi i tipi di cornice, con i loro profili e vetri, sulla nostra pagina delle cornici su misura.