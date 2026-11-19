Il passe-partout è il contorno di cartone tra la stampa e la cornice. I nostri sono tagliati da un cartone privo di acidi spesso 1,4 mm (1400 micron), con uno smusso a 45°, nei colori White (bianco), Ivory (avorio), Cream (crema) o Black (nero). La larghezza la imposti con un cursore quando ordini, e la larghezza massima dipende dalla misura della stampa.

Dove è disponibile il passe-partout

Solo come parte di una stampa incorniciata ordinata da noi. Non può essere aggiunto a un ordine di sole stampe.

Sulle cornici Standard e Box. Le cornici Floating e Tray non prevedono il passe-partout.

Non come prodotto a sé. Non tagliamo passe-partout per fotografie o cornici che hai già.

Gli altri significati di «montaggio», come l'incollaggio della stampa su un pannello rigido, sono trattati nella guida alle stampe montate.

Se non metti il passe-partout in una cornice con vetro, al suo posto un piccolo distanziatore tiene la stampa lontana dal vetro.

Scegliere il colore

Scegli il colore nella scheda Frame Options (opzioni della cornice) quando configuri la cornice su order.creativehub.io. L'elenco che trovi lì mostra le tonalità esatte disponibili.

Abbina il passe-partout al tono di base della carta, non solo all'immagine. Hahnemühle German Etching, per esempio, ha una base calda, quindi un passe-partout bianco puro crea un contrasto, che si nota di più quando l'immagine ha un bordo. Ivory o Cream le stanno accanto in modo più armonioso.

Un campionario di carte artistiche mostra il tono di base di ogni carta, utile quando si sceglie il colore del passe-partout.

Scegliere la larghezza

Dopo aver selezionato un colore compare Window Mount Size (dimensione del passe-partout). Il cursore ha un limite che dipende dalla misura della stampa. Su una stampa da 5 x 7 in, per esempio, si ferma a un passe-partout da 1,3 in.

Non c'è una larghezza standard consigliata. Dipende da ciò che sta bene con l'opera, e l'anteprima sullo schermo ridisegna il passe-partout nel colore e nella larghezza scelti man mano che li cambi, così puoi valutare le proporzioni prima di pagare.

Un passe-partout più largo di quanto consente il cursore è una richiesta personalizzata e ha un preventivo individuale. Leggi Come posso ottenere un preventivo per una cornice o un montaggio personalizzati?

Verificare una configurazione prima di ordinare

Se punti a una misura complessiva precisa per la cornice, inviaci le dimensioni della stampa e la misura della cornice che hai in mente tramite la pagina dei contatti e verifichiamo per te la configurazione del passe-partout. Una stampa in misura non standard viene centrata nella cornice.

Per sapere come viene fissata la stampa dietro il passe-partout, leggi Opzioni di montaggio reversibile da archivio per le cornici. Trovi altre informazioni sulle nostre cornici nella pagina delle cornici.

Il passe-partout è solo una parte della cornice, e la nostra pagina sulle cornici su misura mostra gli stili, le modanature e le opzioni di vetro che lo accompagnano.