Qual è la politica dei resi per le vendite di stampe artistiche evase da theprintspace?

Politica dei resi

Quando si tratta di vendite effettuate tramite il tuo negozio e-commerce, tu sei il venditore.

La transazione di vendita della stampa è tra te (il venditore) e il cliente. Noi ci occupiamo semplicemente della stampa,, il che significa che c’è una transazione separata tra te (il venditore) e noi per quanto riguarda i costi di produzione.

Per avere più informazioni su queste transazioni, clicca qui.

I rimborsi, tranne che per le stampe difettose (vedi sotto) e la tua politica di restituzione sono a tua discrezione.

Per esempio, se un cliente richiede un rimborso perché ha cambiato idea e non vuole più la stampa, allora la scelta di rimborsarlo è interamente a tua discrezione.

Raccomandiamo di consentire rimborsi entro un periodo di tempo ragionevole, da indicare chiaramente nella tua politica di reso. Se devi procedere con un rimborso, le stampe devono essere restituite al tuo indirizzo e, una volta ricevute, dovrai emettere un rimborso dal tuo account Shopify.

I costi di produzione e le spese di spedizione che ti sono stati addebitati da creativehub su questa vendita non ti saranno rimborsati in quanto si tratta di una transazione separata che copre i costi di realizzazione della stampa.

Se un ordine è danneggiato o difettoso

Se la stampa è danneggiata o se l’ordine presenta un difetto, invieremo al cliente una stampa sostitutiva gratuita senza spese di spedizione.

Se il cliente continua a richiedere un rimborso invece di una sostituzione, procediamo con il rimborso. Una volta che la stampa è stata ricevuta e ispezionata presso il nostro studio, ti invieremo una e-mail con la conferma del rimborso dei costi di produzione. Dovrai poi tu rimborsare al cliente l’importo di vendita.