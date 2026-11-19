Scegli in base a come verrà usata l'opera. Display Card e Foam Board sono leggeri e adatti a presentazioni o a esposizioni di breve durata. Foamex e MDF sono più rigidi e resistenti. Aluminium (alluminio) e Dibond restano i più piani e sono la scelta per le mostre. Acrylic Reverse mette la stampa dietro un Perspex trasparente per una finitura molto lucida.

In tutti i casi stampiamo su carta e poi incolliamo la stampa al pannello. Non stampiamo direttamente su Dibond, alluminio, acrilico o qualsiasi altro pannello. Per sapere che cos'è il montaggio a secco e quali pannelli sono considerati da conservazione, leggi Introduzione al montaggio a secco.

I pannelli a confronto

Pannello Spessore Cosa sapere Display Card 2 mm Leggero. Per presentazioni ed esposizioni di breve durata. Foam Board (Kappa) 5 mm o 10 mm Anima in schiuma leggera, solo bianco. Si ammacca, quindi non è adatto a opere che vengono maneggiate. Foamex 3 mm o 5 mm PVC rigido, nero o bianco. Più resistente del Foam Board. Usato spesso su cavalletti o su pareti dove non si possono mettere viti. MDF 12 mm Rigido e resistente, ed è il pannello più pesante. Ottimo a parete, non per qualcosa da portare in giro. Aluminium e Dibond Il Dibond è da 3 mm Estremamente piani e rigidi, quindi la stampa non si incurva e non si deforma. Il miglior equilibrio tra rigidità e peso per un pannello che viene maneggiato spesso. Forniti con listelli o con un telaio di supporto sul retro. Acrylic Reverse Lastra frontale in Perspex trasparente da 3 mm più supporto posteriore Stampa incollata dietro l'acrilico. Solo C-type Fuji Matt.

Foam Board e Foamex sono prodotti diversi e hanno prezzi separati. Se ti serve un pannello nero, scegli Foamex. Le fotografie di ogni finitura sono nella pagina del montaggio.

Cerchi il "Gallery Board"?

Gallery board non è uno standard definito del settore e non abbiamo un prodotto con questo nome. Di solito indica un pannello rigido e leggero con la stampa montata direttamente sulla superficie. Le nostre alternative più vicine sono Display Card se vuoi qualcosa di leggero, oppure Foamex o MDF se vuoi qualcosa di rigido.

Che aspetto ha l'Acrylic Reverse

L'immagine si guarda attraverso l'acrilico, quindi la superficie è liscia e molto lucida qualunque sia la carta sottostante. L'acrilico aggiunge un senso di profondità e rende i colori più vividi, il che lo rende adatto alla fotografia e a lavori decisi e colorati. Una superficie lucida riflette anche finestre e luci, quindi pensa a dove verrà appesa. È una finitura di montaggio, non un lightbox: l'immagine non è retroilluminata.

La parte frontale è in Perspex trasparente da 3 mm con bordi lucidati.

Dietro la stampa c'è un supporto in White Perspex (bianco), Black Perspex (nero), Aluminium o Dibond. Tutti e quattro hanno lo stesso prezzo, e il colore del supporto si vede di lato.

È rigido e pronto da appendere.

Si realizza solo su carta C-type Fuji Matt. Con le altre carte l'opzione è disattivata.

L'acrilico protegge la superficie della stampa ma si graffia più facilmente del vetro. Puliscilo con un panno morbido e asciutto.

Carta e superficie per i pannelli senza vetro

Una stampa montata su pannello non ha nulla davanti, quindi la superficie della carta conta. Le carte opache e satinate riducono i riflessi sotto le luci di una galleria. Le carte C-type sono una scelta molto diffusa per l'esposizione senza vetro perché l'immagine si trova all'interno dell'emulsione, non sopra la carta, e questo le rende più resistenti ai segni. Non applichiamo laminazione, vernice o spray protettivi alle stampe o alle opere montate.

Formati, attacchi e angoli

Il lato corto di una stampa montata su un supporto rigido deve misurare almeno 18 cm.

Il prezzo del montaggio è disponibile online fino a 60 x 96 in per Aluminium, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board e MDF. Display Card si ferma a 40 x 60 in.

I listelli vengono montati fino a 40 x 40 in. Un pannello più grande si appende con un telaio di supporto in alluminio.

Gli angoli sono solo squadrati. Non offriamo angoli arrotondati.

Gli attacchi sono descritti in Attacchi per appendere le opere montate a secco.

Esposizione all'aperto

Niente di ciò che produciamo è adatto a un'esposizione all'aperto non riparata o permanente. Acrylic Reverse è adatto solo a mostre all'aperto di breve durata o al riparo.

Ordine e tempi di lavorazione

Il montaggio va ordinato insieme alla stampa. Le stampe da montare vengono prodotte con margini di rifilo e crocini di taglio, in modo da poterle montare esattamente nel formato finito: per questo non possiamo montare una stampa fornita in precedenza. Per controllare prima il colore, ordina delle strisce di prova o una stampa campione, poi fai l'ordine con il montaggio.

Aggiungi il pannello quando configuri la stampa su order.creativehub.io. Il prezzo del montaggio si somma a quello della stampa in base al formato e al pannello, e si aggiorna quando cambi l'uno o l'altro. I prezzi indicativi sono nel listino prezzi.

Un ordine con montaggio effettuato prima delle 13:30 (ora del Regno Unito) viene spedito entro 5 giorni lavorativi, stampa compresa. Acrylic Reverse richiede 10 giorni lavorativi. Lo studio è chiuso nei fine settimana e nei giorni festivi del Regno Unito, quindi tienine conto quando fai il conto alla rovescia dalla data di una mostra. La data esatta viene mostrata al checkout.

Il montaggio viene eseguito a mano nel nostro studio di Londra e le opere montate sono spedite dal Regno Unito, quindi alla consegna nell'UE possono essere applicati dazi doganali.

Ogni pannello, con i listelli e i telai usati per appenderlo, è illustrato nella nostra pagina sul montaggio di stampe e foto.