Come scegliere il tipo di stampa e la carta per la tua arte

La maggior parte dei fotografi e degli artisti trova che la stampa giclée o la stampa C-type digitale siano le più efficaci per riprodurre opere ricche di dettagli, con il vantaggio aggiuntivo di essere rapide, convenienti e con una resa del colore estremamente costante.

Da theprintspace offriamo 7 carte d'arte per stampa giclée e 2 carte per stampa C-type digitale.

Le stampe C-type (cromogeniche) sono scelte dai fotografi professionisti per ottenere il massimo in termini di dettaglio, colore e impatto. Dai un'occhiata alle opzioni di stampa C-type. Se vai di fretta, la C-type Fuji Matt è la carta più scelta dai fotografi.

Le stampe giclée sono usate da fotografi, illustratori, pittori, designer, tipografi… e artisti visivi di ogni tipo. I colori sono vivaci e le texture delle carte vanno dal testurizzato e fibroso al liscio e opaco, fino al lucido, con basi che spaziano dal bianco brillante neutro al bianco caldo avorio. Se vai di fretta, la Hahnemühle Photo Rag è la carta più scelta della gamma giclée.

Qualunque opzione di stampa tu scelga, troverai una carta che non solo valorizza il tuo soggetto, ma aggiunge stile e carattere al tuo lavoro.

Guarda la nostra videoguida sulla scelta delle carte per stampa fine art e fotografica.

Inoltre ti consigliamo di fare almeno una di queste cose: