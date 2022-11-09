Come aggiungere i dettagli della mia partita IVA?

Come aggiornare i dettagli della partita IVA nel tuo account.
Passo dopo passo
Se sei in possesso di una partita IVA, puoi aggiungere i dati in creativehub in modo da poter ridurre i costi per determinati ordini. Ecco come:
- Accedi al tuo account creativehub e clicca sul tuo nome nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Seleziona ‘Impostazioni Account’ > ‘Fatturazione’
- Aggiungi i dettagli nella sezione ‘Dettagli della registrazione fiscale’.
Una volta apportate le modifiche necessarie, ricordati di cliccare su ‘Aggiorna’.
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