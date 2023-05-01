Come ordinare online per gli utenti di creativehub

Una guida passo dopo passo su come ordinare online se hai già effettuato un ordine con noi in passato. Come caricare i file che vuoi stampare, e quali opzioni di montaggio e incorniciatura sono disponibili.

Step 1: Dove ordinare sul nostro sito

Prima di tutto vai sul nostro sito.

In ogni pagina, in alto a destra troverai il tasto ‘Ordina’. Clicca qui.

Step 2: Accedi al tuo account creativehub

Clicca su ‘Log in’ sullo schermo in alto a destra.

Accedi al tuo account creativehub.

Step 3: Carica un nuovo file o utilizza un file già esistente

Clicca su ‘File’ sul menu a sinistra per visualizzare tutti i file disponibili.

Per utilizzare un’immagine caricata in precedenza, seleziona l’immagine cliccando sull’angolo in alto a sinistra dell’immagine. Dopodiché potrai cliccare su ‘Ordina Stampa’ sul lato destro del menu.

Se vuoi caricare delle nuove immagini, clicca su ‘Upload’ nel menu a destra.

Leggi questa guida sulla preparazione dei file se vuoi saperne di più su come preparare le tue immagini per una stampa artistica perfetta.

Step 4: Scegli le opzioni

Una volta che le tue immagini sono caricate, vengono generate delle miniature e si potranno visualizzare tutte le opzioni disponibili.

Ora potrai selezionare il formato di stampa, il tipo di stampa e le opzioni di montaggio e di incorniciatura, ed in automatico il prezzo si aggiornerà.

Step 5: Tipologia di carta

Assicurati di selezionare una tipologia di carta. Se non si seleziona alcuna tipologia di carta, la carta predefinita sarà Fuji Matt.

Clicca su ‘Stampa e tipologia di carta’ per scegliere tra 11 tipologie di carta.

Abbiamo 4 tipologie die carta C print tra cui puoi scegliere: Matt Gloss Kodak Metallic Fuji Flex

Così come 7 tipologie di Gicléé, tra cui: Epson Semi gloss Hahnemuhle Bamboo Canson Baryta Hahnemuhle Photorag Hahnemuhle Photorag Hahnemuhle German Etching Canson Aquarelle Rag



Clicca qui per saperne di più sulla differenza tra C Print e Giclée. Se vuoi dare un’occhiata alle diverse texture e finiture della carta, puoi ordinare un campione dal nostro sito web.

Step 6: Montaggio e Incorniciatura

Nella sezione ‘Montaggio/Incorniciatura’ puoi scegliere tra diverse opzioni di montaggio.

Se scegli una cornice di qualità da galleria fatta a mano, vedrai apparire la cornice intorno all’immagine, rendendo così più facile scegliere la cornice più adatta alla tua immagine.

Si prega di tenere in considerazione che il tempo di consegna per gli ordini di montaggio è di 5 giorni lavorativi, a meno che non si ordini il montaggio Acrylic Reverse, in questo caso il tempo di consegna è di 10 giorni lavorativi.

Il tempo di consegna per l’incorniciatura è di 10 giorni lavorativi.

Nell’esempio qui di seguito selezioniamo una carta Giclée Hahnemuhle Photo Rag da montare su alluminio con controtelaio in metallo sul retro.

Step 7: Aggiungi al carrello

Se sei soddisfatto del tuo ordine e sei pronto a procedere, clicca su ‘Aggiungi al carrello’.

Un articolo apparirà nel tuo carrello. Cliccando su ‘Prossima immagine’ potrai selezionare le stesse impostazioni oppure cambiarle per ciascuna delle tue immagini.

Quando sei pronto per effettuare l’acquisto, clicca su ‘Visualizza carrello’.

Sullo schermo apparirà un riepilogo del tuo ordine. Clicca + e – per modificare la quantità o eliminare articoli dal carrello.

Se sei soddisfatto, clicca ‘continua’.

Step 8: Aggiungi/modifica l’indirizzo di spedizione, il metodo di pagamento e di consegna

Nella sezione ‘Indirizzo’ puoi aggiungere un nuovo indirizzo di consegna o modificarne uno già esistente.

Nella sezione ‘metodo di pagamento’ puoi selezionare se preferisci pagare con Paypal o con carta di debito o credito.

Nella sezione ‘metodo di consegna’ puoi selezionare le opzioni di spedizione.



Ordini di montaggio e incorniciatura possono essere consegnati esclusivamente tramite corriere. Clicca qui per saperne di più sui tempi di consegna per stampe, montaggi e incorniciature.

Ordini di montaggio e incorniciatura possono essere consegnati esclusivamente tramite corriere. Clicca qui per saperne di più sui tempi di consegna per stampe, montaggi e incorniciature. Se avete delle richieste particolari, aggiungetele nello spazio riservato al messaggio, ad esempio “si prega di tenere le stampe piatte” o “si prega di lasciare le stampe Giclée non rifilate”.

Step 9: Il tuo ordine e la conferma di consegna

Clicca su ‘effettua l’ordine’ per effettuare il pagamento e finalizzare l’ordine.

Oltre alla conferma online riceverai una e-mail.

Quando il tuo ordine sarà pronto per il ritiro riceverai una e-mail di conferma.

In alternativa, al momento della spedizione riceverai una e-mail con il numero di tracking.

Se vuoi ottenere la stampa perfetta, dai un’occhiata a questo articolo su come fare un soft-proofing della tua immagine con i nostri profili ICC.

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