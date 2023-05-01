Quando devo pagare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli ordini di stampa?

Capire quando ti addebitiamo l’IVA sugli ordini online.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) viene calcolata in base all’indirizzo di consegna della stampa. Ecco le regole:

Se la tua stampa viene consegnata nel Regno Unito

Se la tua stampa viene consegnata nel Regno Unito, ti addebiteremo sempre l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Se la tua stampa viene consegnata in un Paese UE e non sei registrato per l’imposta sul valore aggiunto.

Se la tua stampa viene consegnata in un Paese EU e tu non sei registrato per l’imposta sulle vendite (IVA) nel tuo Paese UE di residenza, allora ti addebiteremo l’IVA.

Se la tua stampa viene consegnata in un Paese dell’Unione Europea e sei registrato per l’imposta sul valore aggiunto.

Se la tua stampa viene consegnata in un Paese EU e tu sei registrato per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel tuo Paese UE di residenza e ci fornisci il tuo numero di registrazione valido per l’imposta sulle vendite (IVA), allora non ti addebiteremo l’IVA.

Se la tua stampa viene consegnata al di fuori dell’UE

Se la tua stampa viene consegnata al di fuori dell’UE, non ti addebiteremo l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

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