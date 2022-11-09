Posso richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli ordini di stampa?

Rimborso dell’IVA sugli ordini di stampa.
Posso richiedere il rimborso dell’IVA?
- Se sei registrato per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel Regno Unito, allora sì, potrai compensarla con qualsiasi IVA incassata per conto della HMRC.
- Per quanto riguarda la possibilità di compensare l’imposta sul valore aggiunto nel Regno Unito (IVA) con l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel tuo paese di residenza/registrazione aziendale, ti consigliamo di fare riferimento alle norme fiscali del tuo paese.
Hai ancora bisogno di aiuto?
Contatta un membro del nostro team, che sarà lieto di aiutarti.