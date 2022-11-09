Ordine
Home/Ordini Online/Posso richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli ordini di stampa?

Posso richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli ordini di stampa?

Indice

Rimborso dell’IVA sugli ordini di stampa.

Posso richiedere il rimborso dell’IVA?

  • Se sei registrato per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel Regno Unito, allora sì, potrai compensarla con qualsiasi IVA incassata per conto della HMRC.
  • Per quanto riguarda la possibilità di compensare l’imposta sul valore aggiunto nel Regno Unito (IVA) con l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel tuo paese di residenza/registrazione aziendale, ti consigliamo di fare riferimento alle norme fiscali del tuo paese.

Hai ancora bisogno di aiuto?

Contatta un membro del nostro team, che sarà lieto di aiutarti.

Aggiornato il 9 Novembre 2022

Questo articolo ti è stato utile?

Sì, grazie!Non molto

Articoli correlati