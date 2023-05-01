Capire l’IVA e come influisce su di te quando effettui un ordine di stampa online.
Cos’è l’imposta sul valore aggiunto (IVA)?
L’imposta sul valore aggiunto viene chiamata IVA.
L’IVA è la tassa che devi far pagare ai clienti quando comprano un prodotto o un servizio da te.
Si applica a tassi diversi in base ai beni e servizi offerti e ai paesi.
creativehub può addebitare correttamente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli ordini di stampa in base al tuo paese di residenza.
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