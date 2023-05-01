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Riceverò una fattura con l’imposta sul valore aggiunto (IVA) per il mio ordine di stampa?

Indice

Capire le fatture con IVA per i tuoi ordini di stampa online.

Riceverò una fattura con IVA?

Sì, per ogni ordine effettuato ti invieremo una fattura per e-mail, che indica l’importo IVA addebitato per quell’ordine.

Potete utilizzarla per chiedere il rimborso dell’IVA se siete registrati per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel Regno Unito.

Penso che mi sia stata addebitata l’IVA per errore

Se pensi che ti sia stata addebitata l’IVA per errore, contatta un membro del nostro team, che sarà lieto di aiutarti.

Aggiornato il 12 Marzo 2021

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