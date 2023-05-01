La differenza tra stampa C Print e Giclée

Che cos’è una stampa C Print? Che cos’è una stampa Giclée?

Qual’è la differenza?

Una delle domande che ci vengono poste più frequentemente a theprintspace: “Qual’è la differenza tra stampa C Print e stampa Giclée”?.

Entrambi i processi di stampa offrono risultati eccezionali, tuttavia è necessario considerare i diversi attributi di ciascun processo di stampa e le diverse caratteristiche di ogni tipologia di carta.

Hai bisogno d’aiuto? Allora non cercare oltre! Guarda la nostra video guida che spiega le differenze tra la stampa C Print e la stampa Giclée per aiutarti a scegliere il metodo di stampa e la carta più adatta alle tue stampe artistiche e fotografiche.

Non sei sicuro di quale carta scegliere?

Se vuoi toccare con mano le diverse strutture e finiture della carta, puoi ordinare un campionario dal nostro sito web o fare un salto al nostro studio di stampa a Shoreditch.

Oppure contatta il nostro team qui o tramite la chat sul nostro sito per chiedere un consiglio.