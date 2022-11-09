Quali temi per negozi Shopify consigliate per fotografi e artisti?

Shopify è una piattaforma online che ti permette di impostare e gestire il tuo negozio e-commerce. Con un negozio Shopify, è possibile personalizzare il proprio dominio, così il marchio ed il design. Theprintspace si integra con Shopify attraverso la nostra l’applicazione creativehub. Ciò ti permette di vendere le tue stampa artistiche e fotografiche su richiesta, mentre noi ci occupiamo dell’evasione degli ordini.

Per iniziare, prima di tutto, devi selezionare un abbonamento Shopify che si adatta alle tue esigenze. Dopodiché devi creare la homepage del tuo negozio. Per fare ciò ti consigliamo di selezionare uno dei Temi Shopify e di aggiungere il tuo marchio personalizzato. Alcuni dei temi disponibili sono gratuiti, altri, invece, devono essere acquistati. In alternativa, puoi costruire il tuo negozio da zero, ma con un tema già impostato puoi iniziare a vendere immediatamente!

In questo caso, non offriamo supporto, ti consigliamo di rivolgerti direttamente a Shopify se hai bisogno di consigli su come impostare il tuo negozio. Il loro servizio clienti è un’ottima risorsa ed sarà lieto di aiutarti.

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