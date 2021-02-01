Come ordinare online – Nuovi clienti

Una guida passo dopo passo su come ordinare online se sei un nuovo cliente di theprintspace. Come caricare i file e quali opzioni di stampa, montaggio e incorniciatura sono disponibili.

Step 1: Dove ordinare sul nostro sito

Prima di tutto vai sul nostro sito.

In ogni pagina, in alto a destra troverai il tasto ‘Ordina’. Clicca qui.

Step 2: Carica le tue immagini

Dato che sei nuovo su theprintspace, hai due opzioni:

1. Clicca ‘Iniziamo’ per ordinare senza avere un account.

2. Clicca ‘Log in / Iscriviti’ e crea un account dove le tue immagini vengono salvate, per poterle riordinare in futuro e molto altro ancora.

Cliccando su ‘Let’s get started’ puoi caricare istantaneamente i file che desideri stampare, tramite drag and drop o cliccando e selezionando i file che si desideri caricare.

Consiglio: Assicurati che i tuoi file siano pronti per essere stampati

Leggi questa guida approfondita sulla preparazione dei file, per assicurarti che le immagini siano pronte per la stampa.

Passo 3: Scegli le opzioni

Una volta che le tue immagini sono caricate, vengono generate delle miniature e si potranno visualizzare tutte le opzioni disponibili.

Ora potrai selezionare il formato di stampa, il tipo di stampa, così come le opzioni di montaggio e di incorniciatura, ed in automatico il prezzo si aggiornerà.

Utilizza il menu a tendina su ‘Formato Stampa’ per adattare il formato di stampa ed aggiungere bordi.

Step 4: Tipologia di carta

Assicurati di selezionare una tipologia di carta. Se non si seleziona alcuna tipologia di carta, la carta predefinita sarà Fuji Matt.

Clicca su ‘Stampa e tipologia di carta’ per scegliere tra 11 tipologie di carta.

Abbiamo 4 tipologie di carta C Print tra cui puoi scegliere: Matt Gloss Kodak Metallic Fuji Flex

Così come 7 tipologie di Gicléé, tra cui: Epson Semi gloss Hahnemuhle Bamboo Canson Baryta Hahnemuhle Photorag Hahnemuhle Photorag Hahnemuhle German Etching Canson Aquarelle Rag



Clicca qui per saperne di più sulla differenza tra C Print e Giclée. Se vuoi dare un’occhiata alle diverse strutture e finiture della carta, puoi ordinare un campionario dal nostro sito web.

Step 5: Montaggio e Incorniciatura

Nella sezione ‘Montaggio/Incorniciatura’ puoi scegliere tra diverse opzioni di montaggio.

Se scegli una cornice di qualità da galleria fatta a mano, vedrai apparire la cornice intorno all’immagine, rendendo così più facile scegliere la cornice più adatta alla tua immagine.

Si prega di tenere in considerazione che il tempo di consegna per gli ordini di montaggio è di 5 giorni lavorativi, a meno che non si ordini il montaggio Acrylic Reverse, in questo caso il tempo di consegna è di 10 giorni lavorativi.

Il tempo di consegna per l’incorniciatura è di 10 giorni lavorativi.

Nell’esempio qui di seguito selezioniamo una carta Giclée Hahnemuhle Photo Rag da montare su alluminio con controtelaio in metallo sul retro.

Step 6: Aggiungi al carrello

Se sei soddisfatto del tuo ordine e sei pronto a procedere, clicca su ‘Aggiungi al carrello’.

Un articolo apparirà nel tuo carrello. Cliccando su ‘Prossima immagine’ potrai selezionare le stesse impostazioni oppure cambiarle per ciascuna delle tue immagini.

Quando sei pronto per effettuare l’acquisto, clicca su ‘Visualizza carrello’

Step 7: Creare un account

Sullo schermo apparirà un riepilogo del tuo ordine. Clicca + e – per modificare la quantità o eliminare articoli dal carrello.

Se sei soddisfatto, clicca ‘continua’.

Se sei già in possesso di un account, procedi con il log in.

Se ancora non hai un account, creane uno. Creando un account, memorizzeremo le tue immagini, rendendo così più facile riordinarle. Quando torni sul sito, devi semplicemente accedere al tuo account creativehub.

Una volta effettuato l’accesso al tuo account esistente o nuovo, potrai inserire il tuo indirizzo e i dettagli del pagamento. Accettiamo tutte le principali carte di credito e di debito, incluso PayPal.

Step 8: Aggiungi/modifica l’indirizzo di spedizione, il metodo di pagamento e di consegna

Nella sezione ‘Indirizzo’ puoi aggiungere un nuovo indirizzo di consegna o modificarne uno già esistente.

Nella sezione ‘metodo di pagamento’ puoi selezionare se preferisci pagare con Paypal o con carta di debito o credito.

Nella sezione ‘metodo di consegna’ puoi selezionare le opzioni di spedizione.



Ordini di montaggio e incorniciatura possono essere consegnati esclusivamente tramite corriere. Vai a questo link per saperne di più sui tempi di consegna per stampe, montaggi e incorniciature.

Se avete delle richieste particolari, aggiungetele nello spazio riservato al messaggio, ad esempio “si prega di tenere le stampe piatte” o “si prega di lasciare le stampe Giclée non rifilate”.

Step 9: Il tuo ordine e la conferma di consegna

Clicca su ‘effettua l’ordine’ per effettuare il pagamento e finalizzare l’ordine.

Oltre alla conferma online riceverai una e-mail.

Quando il tuo ordine sarà pronto per il ritiro riceverai una e-mail di conferma.

In alternativa, al momento della spedizione riceverai una e-mail con il numero di tracking.

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