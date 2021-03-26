theprintspace est-il neutre en carbone ?

En savoir plus sur la façon dont nous compensons nos émissions de gaz à effet de serre.

Depuis le 1er juillet 2019, theprintspace offre des prestations entièrement neutres en carbone.

Cela signifie que nous réduisons notre consommation d’énergie quand c’est possible, et que nous faisons appel à des fournisseurs d’énergie renouvelable. Quand nous n’avons pas d’autre alternative, nous compensons toutes nos émissions carbone en investissant dans des projets d’énergie renouvelable.

Nous faisons appel à Gold Standard pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre : il s’agit d’une fondation recommandée par Friends of the Earth, Greenpeace et WWF UK.

Plutôt que de participer à des projets de compensation carbone dans le secteur forestier, nous avons choisi d’investir dans des projets d’énergie renouvelable.

L’un des projets d’énergie propre dans lequel nous avons investi est le 22.5MW Wind Power Project au Rajasthan, en Inde.