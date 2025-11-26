Quel papier giclée choisir selon ton type d'art ?

Tu crées. Tu veux imprimer ton travail, et le papier compte bien plus que la plupart des gens ne l'imaginent.

Giclée vient du verbe français « gicler » : l'imprimante projette l'encre sur le papier, et le papier la capte et la retient.

Ce guide te dit quel papier utiliser. Il est organisé selon ce que tu as créé. Aquarelles, huiles, dessins au crayon, photographies : chaque technique a besoin de son propre papier.

Aquarelles

Les aquarelles sont douces, faites de lavis de couleur. Le papier transparaît. Il te faut un papier qui ressemble à du papier aquarelle : grain fin (cold-press), texturé, épais, autour de 300 g/m² (grammes par mètre carré ; au-dessus de 300, le papier est solide et lourd).

La texture accroche la lumière comme un vrai papier aquarelle et donne de la profondeur. Pas de reflets, et le papier doit être en coton, parce que le coton dure.

Hahnemühle German Etching

Papiers recommandés

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Papier épais, texture irrégulière, base blanc chaud. Il a l'air fait main, parce qu'il l'est ! La texture révèle la transparence de l'aquarelle et les noirs sont profonds.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m²

Un papier mat, chaud et doux, qui convient magnifiquement aux aquarelles aux palettes terreuses, sourdes ou naturelles.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Texture marquée, ton chaud. Il retient bien l'encre et ressemble au papier grain fin qu'utilisent les aquarellistes.

Acryliques

Les peintures acryliques sont audacieuses, aux couleurs saturées. Les détails sont nets : il te faut un papier mat épais, lisse ou légèrement texturé, avec une base blanc lumineux pour faire ressortir les couleurs.

Hahnemühle Photo Rag

Papiers recommandés

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Fini mat lisse. Qualité musée, base légèrement blanc cassé. Idéal pour le détail.

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Fini satiné, si tu veux un léger brillant façon vernis sur un blanc lumineux. Sa subtile texture « peau d'orange » approfondit les noirs et rend les couleurs éclatantes.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m²

Idéal pour les styles acryliques très audacieux ou graphiques, ou pour un blanc lumineux. Net et saturé.

Peintures à l'huile

Les peintures à l'huile sont riches et pleines de détails fins, souvent avec un vernis brillant. Pour des tirages sur papier, un mat texturé fonctionne bien et rappelle la toile. Un papier épais convient parfaitement, idéalement 300 g/m² ou plus. Un ton chaud sied aussi aux pigments à l'huile.

Hahnemühle German Etching

Papiers recommandés

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². La texture imite la toile, avec une base blanc chaud, des couleurs fortes et des noirs profonds. Son poids est agréable en main.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Un mat texturé au tissage plus net, plus maîtrisé. Excellent pour les styles à l'huile modernes aux détails fins.

Dessin au crayon

Les dessins au crayon reposent sur des dégradés subtils et des lignes fines. Ils dépendent du grain du papier. Pour l'impression giclée, utilise un papier mat, lisse ou à peine texturé. Les bases blanc neutre ou blanc chaud fonctionnent bien, et la surface doit préserver la netteté du trait.

Trop de texture casse les lignes fines et ajoute un motif là où tu veux des tons unis. Reste sur du lisse.

Hahnemühle Photo Rag

Ces papiers fonctionnent bien

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Parfait pour le travail monochrome : ce papier coton blanc cassé offre une surface mate, sans brillance, qui préserve les lignes fines et les dégradés doux.

Illustrations à l'encre

L'encre a besoin de contrastes forts et de détails fins. Un papier lisse et blanc lumineux garde les lignes nettes. Le blanc reste blanc. Le mat ou le satiné évite les reflets sur l'encre noire, et un papier épais imprime des noirs denses sans gondoler.

Hahnemühle FineArt Bamboo

Papiers idéaux

Hahnemühle FineArt Bamboo, 290 g/m². Papier lisse à la surface subtile et à la base chaude et crémeuse. Fabriqué à partir de fibres de bambou. Il tient bien les lignes nettes et a un léger aspect vieilli, façon parchemin. Idéal pour le travail monochrome ou sépia.

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Lisse, au fini mat velouté. Texture minimale sur une base coton blanc lumineux. Parfait pour le dessin à la plume et à l'encre, le trait technique et l'illustration graphique. Il donne un rendu épuré, contemporain, façon galerie.

Art numérique

L'art numérique est varié, de la peinture digitale au vectoriel et à la 3D. Les papiers lisses et lumineux donnent des contours nets et des couleurs vives, tandis que les papiers mats texturés ajoutent de la profondeur si tu veux un rendu plus traditionnel. Les papiers mats épais et de conservation sont populaires, même si certains artistes préfèrent un léger fini lustré.

Hahnemühle Photo Rag

Choix de papiers

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Mat lisse, large gamme de couleurs. Il gère les noirs profonds et les dégradés fins, et convient à de nombreux styles.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m². Un bon choix pour les travaux audacieux, lumineux ou graphiques ; le fini semi-brillant leur donne un punch supplémentaire.

Design graphique et typographie

Pour les affiches, les infographies et le vectoriel, il te faut des contours nets et des couleurs propres. Utilise un papier mat lisse, blanc lumineux. La texture se verrait dans les aplats, et le brillant peut créer des reflets sur le texte.

Les papiers que nous recommandons

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Un blanc plus lumineux que le Photo Rag standard, sans texture visible. Les petits textes restent nets et les lignes fines restent propres.

Illustrations

L'illustration couvre de nombreux médiums : dessin à la main, numérique, bande dessinée. Les papiers fine art mats leur donnent du poids, et leur surface lisse convient au trait. Une légère texture pour les styles peints, et un blanc moyen qui gère aussi bien le trait que la couleur.

Papiers idéaux

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Une surface mate douce, au ton légèrement chaud. Il rend le trait et la couleur avec une netteté parfaite et produit des dégradés lisses et réguliers. Un choix raffiné pour les tirages en édition limitée.

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Une texture tactile qui ajoute du caractère, avec des couleurs fortes et vibrantes et des noirs profonds et riches. Un rendu artisanal qui sublime l'illustration classique et le travail fine art.

Photographie de paysage

Les paysages peuvent être spectaculaires, avec des couleurs riches et une tonalité subtile. Un semi-brillant lisse met l'accent sur la netteté et les couleurs vives. Un mat texturé apporte de l'atmosphère, une large gamme de couleurs pour les couchers de soleil et des noirs profonds pour les ombres.

Hahnemühle Pearl

Papiers suggérés

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Fini satiné à la fine texture pointillée, base lumineuse et neutre. Produit des couleurs vibrantes et un détail marqué. Un rendu naturel et équilibré, qui convient à de nombreux styles.

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Surface mate texturée, base chaude. Ajoute une profondeur tactile qui rend les scènes sauvages plus vraies.

Photographie de portrait

Choisis entre un rendu brillant classique et un mat fine art raffiné. Les papiers neutres ou chauds flattent magnifiquement la peau. Une surface lisse évite toute texture indésirable sur les visages. Les papiers épais donnent au tirage la présence et la qualité qu'il mérite.

Papiers que nous recommandons

Hahnemühle Photo Rag Bright, 310 g/m². Surface mate lisse avec une base blanc plus lumineux pour des hautes lumières propres et nettes. Les tons chair s'impriment naturellement, avec un fini doux et élégant parfaitement adapté au portrait raffiné.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m². Une base chaude et crémeuse, au contraste naturellement plus bas, qui donne un rendu subtil et vintage. Idéal pour le sépia, les tons chauds et les œuvres qui appellent un rendu doux et organique.

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Fini satiné avec juste assez de brillance pour ajouter de la profondeur. Rend les couleurs avec précision et propreté : un excellent choix pour les portraits couleur vibrants et réalistes.

Photographie noir et blanc

Le noir et blanc repose sur la gamme tonale, le contraste et le détail. Les papiers baryté brillants offrent ce rendu classique de laboratoire argentique, avec des noirs profonds et percutants. Les papiers coton mats créent des noirs plus doux, fine art, au rendu plus feutré. La teinte de base du papier compte aussi : un blanc lumineux donne un contraste plus froid, tandis qu'un papier chaud adoucit les hautes lumières pour un fini plus délicat.

Canson Baryta

Meilleurs papiers

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Mat, au contraste plus doux, qui préserve le détail dans les ombres. Une élégance classique et des dégradés tonals lisses, idéal pour des tirages noir et blanc raffinés.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m². Une base chaude qui apporte une douce chaleur aux hautes lumières. Mat et légèrement feutré, il donne aux tirages un rendu doux et vintage. Parfait pour le noir et blanc tout en retenue.

Photographie couleur

Les photos couleur varient : certaines sont audacieuses, d'autres discrètes. Elles ont besoin d'un papier à large gamme de couleurs. Les papiers semi-brillants blanc lumineux donnent les résultats les plus vifs, tandis que les papiers mats conviennent aux palettes plus douces.

Epson Semi-Gloss

Papiers premium

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Fini satiné sur une base lumineuse et neutre. Couleurs vibrantes et reproduction fine des détails, avec juste la bonne dose de brillance, jamais trop.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m². Semi-brillant lisse sur une base blanc lumineux. Offre une forte saturation et des détails nets. Un choix polyvalent et fiable pour de nombreux styles de photographie et d'illustration.

Techniques mixtes

Les tirages fine art sont l'œuvre elle-même, destinés aux éditions limitées et aux murs de galerie. Le papier fait partie de la pièce. Le coton mat donne un rendu pictural et, pour une vraie longévité, il te faut des papiers coton, sans acide, de conservation.

Papiers que nous suggérons

Hahnemühle German Etching 310 g/m². Le German Etching fonctionne bien avec les textures de collage, les bords déchirés, les matières superposées et les œuvres mêlant peinture et impression. Sa texture ajoute un rendu tactile, fine art.

Hahnemühle Photo Rag 308 g/m². Il convient mieux aux techniques mixtes qui intègrent des éléments photographiques ou qui demandent des transitions tonales douces. Sa surface donne des dégradés plus propres et des détails plus fins.

Photographie fine art

Fine art signifie que le tirage est l'œuvre : éditions limitées et murs de galerie. Le papier fait partie de la pièce. Du coton mat pour une qualité picturale. Pour une vraie longévité, choisis du coton, sans acide : la qualité de conservation du support compte.

Ilford Cotton Textured

Papiers fine art

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Surface mate texturée, base blanc chaud. Donne aux photographies l'allure d'une gravure ou d'une peinture. Un choix de qualité musée pour une présentation fine art.

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Mat et totalement sans reflets. Il offre un détail précis et excelle aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. La référence de l'impression fine art.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Très texturé, au ton chaud. Des noirs puissants et riches qui donnent profondeur et caractère. Idéal pour les œuvres qui doivent évoquer une lithographie ou une photogravure.

Chaque forme d'art a son papier. L'aquarelle demande de la texture. Le dessin au trait demande du lisse. La photographie peut aller dans les deux sens. Les papetiers connaissent leur métier : Hahnemühle, Canson, Epson, Ilford produisent chacun des surfaces qui répondent à un besoin. Accorde ton médium à la texture du papier. Accorde tes tonalités à la base du papier. En cas de doute, commande des échantillons. Regarde le papier, touche-le, et tu comprendras que le bon papier ne se contente pas d'afficher l'image : il en fait partie.