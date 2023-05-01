Comment choisir le type d’impression et de papier ?

Nous proposons des tirages d’art de qualité fine art. Il s’agit soit de tirages photo (C-type), adaptés aux images photographiques, soit d’impressions giclée, adaptées à tous les types d’art : illustration, photographie, peinture, dessin, pastel, graffiti, art numérique.



Découvre ici notre vidéo détaillée et notre FAQ qui te présentent les types d’impression et de papier que nous proposons.