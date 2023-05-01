Comment choisir le type d’impression et de papier ?

Nous proposons des tirages d’art de qualité fine art. Il s’agit soit de tirages photo (C-type), adaptés aux images photographiques, soit d’impressions giclée, adaptées à tous les types d’art : illustration, photographie, peinture, dessin, pastel, graffiti, art numérique.
Découvre ici notre vidéo détaillée et notre FAQ qui te présentent les types d’impression et de papier que nous proposons.
Nous proposons des tirages d’art de qualité fine art. Il s’agit soit de tirages photo (C-type), adaptés aux images photographiques, soit d’impressions giclée, adaptées à tous les types d’art : illustration, photographie, peinture, dessin, pastel, graffiti, art numérique.
Mis à jour le octobre 2026