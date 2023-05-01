Utiliser nos profils ICC dans Adobe Lightroom

Instructions pour installer et utiliser les profils colorimétriques d'impression theprintspace dans Adobe Lightroom afin de faire l'épreuvage écran de tes œuvres.

Afficher un aperçu à l'écran (épreuvage écran) de ton fichier image

Un épreuvage écran (soft proof) est un aperçu à l'écran des couleurs qu'il est possible d'obtenir avec une combinaison précise d'imprimante et de papier. Le profil d'impression est propre à theprintspace : chacun a été créé et testé par nous pour garantir que nous obtenons la gamme de couleurs la plus large possible de chaque machine d'impression.

Pour afficher un épreuvage écran, tu dois télécharger nos profils d'impression ici et les placer dans le dossier approprié de ton Mac ou PC (voir ci-dessous) pour que Lightroom puisse y accéder.

Place les profils téléchargés dans le dossier correspondant à ton système d'exploitation :

Mac OSX – Library\ColorSync\Profiles

Windows – Windows\system32\spool\drivers\color

L'épreuvage écran dans Adobe Lightroom

Une fois l'image à épreuver ouverte, va dans le module Développement et clique sur le bouton Épreuvage écran en bas de la page.

L'aperçu devient blanc et une étiquette « Aperçu de l'épreuve » apparaît en haut à droite, avec les options de la fenêtre d'épreuvage.

Dans l'onglet Profil, sélectionne le profil d'impression téléchargé sur le site theprintspace. Si tu ne vois pas les profils theprintspace dans la liste, choisis Autre dans le menu déroulant.

Sélectionne ensuite le profil du papier dans la liste ; dans cet exemple, il s'agit de theprintspace Kodak Metallic.

L'apparence de l'image change alors pour créer l'épreuvage écran, c'est-à-dire la représentation à l'écran du tirage final sur le papier choisi. Rappelle-toi que chaque papier agit différemment sur ton fichier, selon ses caractéristiques.

Tu dois maintenant choisir ton Mode de rendu

Tu as deux options : Perception et Colorimétrie relative

Choisis celle qui donne le meilleur résultat à l'écran. Le mode Perception préserve mieux les détails dans les ombres, mais ton image peut subir un léger décalage de couleur. À l'inverse, la Colorimétrie relative fonctionne bien avec les images claires et conserve davantage les couleurs d'origine, mais peut perdre un peu de détail dans les ombres. C'est une décision purement subjective : garde ce qui fonctionne le mieux à l'écran.

Tu peux aussi utiliser la fonction Avertissement de gamme, qui met en évidence les tons de l'image situés hors des capacités de l'imprimante. Dans cet exemple, ils apparaissent en bleu. Tu peux alors faire des ajustements pour ramener les couleurs dans la gamme. C'est le meilleur moment pour ajuster les couleurs et les tons de ton fichier comme tu le souhaites, en te basant sur l'aperçu de l'épreuvage écran.

Une fois satisfait de l'aperçu à l'écran, tu dois exporter le fichier pour convertir ton image dans le bon profil d'impression. Attention, cette opération est irréversible : pense à conserver une copie de ton fichier master.

Va dans Fichier >> Exporter

Dans Emplacement d'exportation , choisis où enregistrer le nouveau fichier image avec son profil colorimétrique incorporé

, choisis où enregistrer le nouveau fichier image avec son profil colorimétrique incorporé Dans Dénomination de fichier, crée ton nom de fichier ; theprintspace recommande d'y ajouter le nom du papier, par exemple Marine_theprintspace C-type Kodak Metallic

Dans Paramètres de fichier, sélectionne Tiff et compression : aucune

Important : dans Espace colorimétrique, sélectionne le profil d'impression que tu as utilisé pour l'épreuvage écran dans Lightroom. S'il n'apparaît pas dans la liste, choisis Autre et sélectionne-le dans la fenêtre qui s'ouvre.

Sélectionne maintenant le profil d'impression souhaité ; dans cet exemple, theprintspace C-type Kodak Metallic

Si tu dois redimensionner ton image, choisis les dimensions et unités appropriées dans le menu Dimensionnement de l'image, puis clique sur Exporter

Ton image est maintenant correctement profilée pour le papier de ton choix.

Si tu souhaites échanger avec un membre de notre équipe sur la meilleure façon d'épreuver ton fichier, contacte-nous dès aujourd'hui.