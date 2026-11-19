Les petits tirages voyagent à plat dans une enveloppe rigide en carton ondulé et les grands tirages sont roulés dans un tube. Chaque tirage est glissé dans sa propre pochette en papier cristal (glassine), sous du papier de soie, et aucun ruban adhésif ne touche le tirage. L’emballage est inclus dans toute commande livrée et c’est nous qui le choisissons en fonction du format du tirage.

À plat ou roulé

Les tirages dont le format de papier total, bordure éventuelle comprise, ne dépasse pas 12 x 17 in (30,5 x 43,1 cm) sont envoyés à plat. Tout ce qui est plus grand est roulé dans un tube.

Les pièces encadrées et contrecollées sont emballées assemblées, avec des protections d’angles, et partent par transporteur.

Tailles des tubes

Notre studio de Düsseldorf utilise des tubes de 65, 90, 110 et 156 cm de long, et de 10 à 12 cm de large. Un tirage est roulé le long de son grand côté : c’est donc son petit côté qui détermine le tube.

Plusieurs tirages peuvent partager un même tube, et une commande importante peut être répartie dans plusieurs tubes.

Comment les tirages sont protégés à l’intérieur

Chaque tirage est enveloppé dans sa propre pochette en papier cristal et recouvert de papier de soie, de sorte que les tirages d’un même colis ne se touchent pas.

Dans un tube, le rouleau est maintenu en place par un rembourrage en papier bulle. Aucun ruban adhésif ne touche le tirage.

Tous nos emballages, y compris le ruban adhésif, les autocollants et les protections d’angles, sont recyclables ou biodégradables.

Puis-je demander un tube à la place d’une enveloppe ?

Non. L’emballage dépend du format du tirage et ne peut pas être changé sur demande. Un emballage à plat soutient mieux un petit tirage et limite les mouvements pendant le transport, alors que rouler un petit tirage augmente le risque de marques de pression, de gondolement et de dommages en surface. Les tubes sont réservés aux formats qui doivent être roulés.

Déballer et aplanir un tirage roulé

Retire l’un des bouchons et fais glisser tout le rouleau hors du tube. Ne tire pas sur un seul tirage.

Manipule les tirages par les bords, avec des mains propres et sèches ou des gants en coton.

Ne plie pas un tirage dans le sens inverse de sa courbure.

Pour aplanir un tirage Giclée roulé, laisse-le dans son papier cristal, pose-le face vers le bas sur une surface plane et propre, recouvre-le d’une planche, leste-le uniformément et laisse-le ainsi un à deux jours.

Ce que contient le colis, et ce qu’il ne contient pas

L’emballage est neutre, et nous n’y joignons jamais de reçu imprimé, de facture ni de prix. Les documents d’expédition peuvent toutefois mentionner theprintspace, et l’étiquette d’une commande que tu passes toi-même indique theprintspace comme expéditeur.

Nous ne joignons pas d’étiquettes de retour et nous n’organisons pas d’envois retour. La livraison est un aller simple ; si les tirages doivent repartir ensuite, par exemple au retour d’une exposition, c’est toi ou le lieu qui organisez cet envoi.

Nous ne communiquons ni les dimensions ni le poids des colis emballés. Le prix de livraison affiché lors de la commande tient déjà compte de la taille et du poids du colis.

Emporter un tube en avion

Compare la longueur maximale autorisée par la compagnie aérienne avec les longueurs de tube avant de commander, car certaines limites se situent entre deux tailles de tube.

Vérifie avant de commander

Envoie-nous le format exact du tirage, le papier et la quantité avant que la commande ne parte en production et nous pourrons te confirmer si elle sera expédiée à plat ou en tube, dans quel tube elle partira et comment les tirages seront répartis entre les tubes. Écris à info@creativehub.io.

Si un tirage arrive froissé ou endommagé

Photographie l’emballage ainsi que les tirages concernés et envoie-nous les photos dans les sept jours suivant la livraison. Lorsque le dommage est survenu pendant le transport, nous envoyons un tirage de remplacement à nos frais. Consulte Mes tirages sont arrivés endommagés et notre page sur les services de livraison.

Tous ces emballages sont recyclables ou biodégradables, et notre page impression neutre en carbone explique notre démarche plus globale en matière d'emballages durables et de compensation.