Oui, sur demande. Nous pouvons retenir une commande et l'expédier à la date que tu choisis, ou après. Il n'existe pas de réglage en libre-service pour cela : écris donc à info@creativehub.io avec le numéro de commande et ce dont tu as besoin, le plus tôt possible. Une commande déjà expédiée ne peut plus être retenue.

Comment faire la demande

Note le numéro de commande. Écris à info@creativehub.io avec le numéro de commande et la date la plus proche à laquelle le colis doit quitter notre studio.

Si tu sais déjà que tu as besoin d'une livraison plus tardive, demande-le dès que tu passes la commande.

Comment fonctionne un report d'expédition

La commande est produite selon le calendrier habituel, puis retenue au moment de l'expédition.

Elle part à la date que tu as demandée, ou après.

Les délais de livraison courent à partir du jour d'expédition : ajoute donc à cette date le délai de livraison de ton service.

Un report ne décale que la date d'expédition. Il ne change pas le moment où la commande est débitée.

Retenir une commande le temps d'une vérification

Si tu repères un problème après avoir commandé, comme une mauvaise adresse ou une commande en double, préviens-nous tout de suite et nous retenons la commande avant la production, le temps de régler le problème. Voir aussi Comment modifier mon adresse de livraison après avoir commandé ?

Les délais de production et de livraison une fois la commande débloquée sont détaillés sur notre page des services de livraison.

Au moment de choisir une date d'envoi, notre page options et délais de livraison t'aide à estimer quand le colis devrait arriver.