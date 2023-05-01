Retirer sa commande à notre studio de Londres

Conseils d’emballage et informations sur les délais de production pour les clients qui retirent une commande en ligne à notre studio de Londres.
Retirer ta commande
- Pour un retrait à notre studio de Londres, nous nous efforçons de préparer tes tirages sous 2 à 4 heures* à partir du moment où tu passes commande.
- Si tu viens retirer tes tirages, nous te conseillons d’apporter un tube ou une enveloppe.
- Tu peux aussi acheter une enveloppe ou un tube pour une somme modique à l’accueil. C’est ainsi que nous gardons nos prix aussi bas que possible et que nous encourageons le recyclage.
*Les délais d’impression peuvent varier selon le nombre et le format des tirages.