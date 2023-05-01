Retirer sa commande à notre studio de Londres

Conseils d’emballage et informations sur les délais de production pour les clients qui retirent une commande en ligne à notre studio de Londres.

Retirer ta commande

Pour un retrait à notre studio de Londres, nous nous efforçons de préparer tes tirages sous 2 à 4 heures* à partir du moment où tu passes commande.

Si tu viens retirer tes tirages, nous te conseillons d’apporter un tube ou une enveloppe.

Tu peux aussi acheter une enveloppe ou un tube pour une somme modique à l’accueil. C’est ainsi que nous gardons nos prix aussi bas que possible et que nous encourageons le recyclage.

*Les délais d’impression peuvent varier selon le nombre et le format des tirages.