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Retirer sa commande à notre studio de Londres

Sommaire

Conseils d’emballage et informations sur les délais de production pour les clients qui retirent une commande en ligne à notre studio de Londres.

Retirer ta commande

  • Pour un retrait à notre studio de Londres, nous nous efforçons de préparer tes tirages sous 2 à 4 heures* à partir du moment où tu passes commande.
  • Si tu viens retirer tes tirages, nous te conseillons d’apporter un tube ou une enveloppe.
  • Tu peux aussi acheter une enveloppe ou un tube pour une somme modique à l’accueil. C’est ainsi que nous gardons nos prix aussi bas que possible et que nous encourageons le recyclage.

*Les délais d’impression peuvent varier selon le nombre et le format des tirages.

Mis à jour le octobre 2026

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