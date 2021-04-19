Puis-je changer mon adresse de livraison après avoir commandé ?

Comment vérifier le statut de votre commande et modifier les coordonnées de livraison.

Est-il possible de changer mon adresse de livraison ?

Vous pourrez le plus souvent modifier l’adresse de livraison après avoir commandé en ligne. Tout dépendra cependant du stade de production de votre commande.

Pour commencer, il vous faudra vérifier le statut de votre commande. Procédez comme suit :

Connectez-vous à votre compte creativehub

Cliquez sur votre nom en haut à droite de la page. Un menu déroulant s’affichera

Sélectionnez l’option : « Commandes de tirages »

Cela ouvrira une page avec la liste de toutes les commandes de tirages que vous avez effectuées sur votre compte

Le statut de votre commande

Si le statut de votre commande est « En cours de production », merci de nous contacter dès que possible en précisant votre numéro de commande et la nouvelle adresse de livraison, afin que nous puissions faire les changements nécessaires avant l’expédition.

Si le statut de votre commande est « Expédiée », vous devrez vous adresser directement au service de livraison utilisé pour demander un changement d’adresse. Vous trouverez plus d’informations ci-dessous.

Livraisons au Royaume-Uni par Royal Mail Tracked 24®

Ce service de la poste britannique offre un suivi et une livraison garantie sous 24 heures. Pour consulter les options de livraison d’une commande que nous avons expédiée avec Royal Mail Tracked 24®, suivez ces étapes :

Vous recevrez un e-mail de Royal Mail le jour de livraison, en début de matinée, précisant un créneau horaire de livraison. Cet e-mail comporte un bouton rouge, « Choose a delivery option », pour modifier les critères de livraison.

Sur l’écran suivant, vous devrez saisir le code postal de la destination de votre commande. On vous proposera alors différentes options.

Vous pourrez :

« Change the delivery date » (changer la date de livraison). Une liste déroulante permet de choisir une nouvelle date.

« Try my Neighbour » (livrer chez mon voisin). Pour rediriger la livraison chez un voisin, une liste déroulante permet de choisir une autre adresse dans votre rue.

« Deliver to my address » (livrer à mon adresse). Cette option maintient la livraison à l’adresse prévue, mais en cas d’absence, le facteur essaiera de livrer chez un voisin ou de laisser le colis dans un endroit sûr que vous aurez la possibilité de spécifier.

« Deliver to another address » (livrer à une autre adresse). Saisissez une nouvelle adresse de livraison. Cependant la livraison de votre commande aura déjà été programmée à ce stade, donc si Royal Mail ne peut pas livrer votre colis à l’adresse prévue, ce dernier retournera au centre de tri. On lui attribuera alors la nouvelle adresse de livraison, et il sera livré dans les deux jours à compter de ce moment.

« Collect from Post Office & Collect from Delivery Office » (récupérer dans un bureau de poste ou un centre de tri postal). Avec ces deux options, vous pourrez consulter un plan indiquant les lieux où il vous sera possible de récupérer votre colis.

DHL Express

Pour vous renseigner sur les options de livraison d’une commande que nous avons déjà expédiée par DHL Express, cliquez ici