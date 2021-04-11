Quelle sera la longévité de votre tirage ?

En savoir plus sur la longévité d’un tirage photo ou d’une impression Fine Art.

Il y a cinq facteurs essentiels à considérer en vue de déterminer la longévité de vos tirages d’art.

Quand on se penche sur la stabilité d’un tirage photo argentique ou d’une impression jet d’encre pigmentaire, ce sont avant tout l’environnement et les conditions de stockage de l’œuvre d’art qui déterminent sa durée de vie.

Le papier est sensible au milieu ambiant et peut être affecté par les changements de température et d’humidité, l’exposition à la lumière et la présence de polluants dans l’air.

Les cinq facteurs principaux

Voici les cinq facteurs principaux qui influeront sur la longévité de votre tirage :

Exposition à une source de chaleur élevée

Exposition à une source de lumière vive

Exposition à l’humidité

Polluants atmosphériques

Conditions de stockage

Espérance de vie d’un tirage photo qualité musée

Dans des conditions de lumière du jour normale : 40 ans

Stockage à l’abri de la lumière dans une boîte archive : 80 ans

Espérance de vie d’une impression jet d’encre qualité musée

Dans des conditions de lumière du jour normale : 80 ans

Stockage à l’abri de la lumière dans une boîte archive : 200 ans

Comme mentionné plus haut, la lumière, la chaleur et les polluants atmosphériques sont les principales préoccupations, mais il existe aussi d’autres facteurs moins évidents à considérer pour le stockage d’œuvres d’art.

Il faut également tenir compte des adhésifs qui provoquent une dégradation au fil du temps, et des composés soufrés produits par des matériaux tels que le caoutchouc et le bois, qui peuvent entraîner décoloration et instabilité.

Assurez-vous donc que vos tirages sont conservés dans des contenants conçus pour l’ archivage, notamment des pochettes en acétate qualité musée, et placés dans des boîtes archives en carton sans acide spécial conservation.

Une fois que le tirage est entreposé dans des matériaux qualité musée, il faut lui trouver un emplacement adéquat : idéalement, un endroit modérément humide et où la température ne fluctue pas.

Évitez les greniers, les caves et les sous-sols, ainsi que la proximité de murs extérieurs qui sont soumis à des variations plus importantes et où de la condensation risque de se former.

Nous vous conseillons de vérifier vos boîtes de rangement de temps en temps pour vous assurer qu’elles demeurent en bon état et toujours à l’abri des insectes, de l’humidité ou de la poussière.

Conserver des tirages d’art pour les exposer

L’encadrement de qualité musée s’avère être la meilleure façon de conserver des tirages d’art pour les exposer. Mettre une œuvre d’art sous verre permet de la protéger de son environnement.

Quand on monte un tirage pour l’encadrer, il faut idéalement utiliser un carton en 100 % fibres de coton, sans acide et non tamponné. Un verre transparent qualité musée à protection anti-UV réduit aussi l’impact de l’exposition à des sources de lumière vive.

Chez theprintspace, nous vous offrons un choix étendu d’options d’encadrement de qualité musée pour garantir que vos œuvres d’art résistent au passage du temps.

Encore besoin d’aide ?

Si vous désirez discuter avec l’un des membres de notre équipe de la longévité de vos tirages d’art, contactez-nous sans hésiter.