Comment aménager une chambre noire digitale professionnelle

Nos conseils pour l’installation d’une chambre noire digitale consacrée à la préparation de vos fichiers images.

L’environnement de votre studio peut vraiment influencer votre perception des couleurs : c’est pourquoi il est important de prendre en compte les conditions d’éclairage de votre poste de travail, votre bureau ou votre studio quand vous préparez vos fichiers pour l’impression.

Tutoriel : Aménager votre chambre noire digitale

Aménager votre propre chambre noire peut poser un challenge. C’est pourquoi nous avons réalisé ce petit guide vidéo pour vous y aider.

Astuce : Si vous passez par Londres, venez visiter les « cabines noires » digitales aménagées sur mesure dans notre imprimerie Fine Art.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.