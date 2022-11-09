Le remboursement d’un tirage en édition limitée est-il répercuté dans creativehub ?

Le nombre de tirages en édition limitée est défini et suivi dans creativehub pour les ventes de tirages dans votre boutique e-commerce. En revanche, le retour d’un tirage en édition limitée nécessite une remise à jour manuelle.

Prenons un exemple : si vous programmez un produit dans creativehub pour une édition limitée à 100 exemplaires et que vous vendez un de ces tirages dans votre boutique en ligne, votre compte creativehub est automatiquement mis à jour quand la commande est imprimée et le nombre d’exemplaires disponibles devient 99.

Cependant, quand vous effectuez un remboursement dans votre boutique pour un produit en édition limitée, le processus inverse n’a pas lieu automatiquement.

Votre boutique vous demandera si vous souhaitez « réapprovisionner le produit ». Il vous faudra le faire, et il vous faudra aussi aller dans votre compte creativehub et y actualiser le nombre de tirages en édition limitée.

Étape 1 : Enregistrer le remboursement de l’édition limitée dans creativehub

Connectez-vous sur creativehub

Sélectionnez l’image en question et cliquez sur « Vendre un tirage ».

Puis cliquez sur les paramètres d’édition limitée à droite, et décochez le numéro de l’exemplaire remboursé.

N’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer ». Cela annulera la vente de cet exemplaire.

Important : Assurez-vous que le tirage accompagné de son certificat vous sont retournés avant d’effectuer le remboursement.

Étape 2 : Actualiser le remboursement de l’édition limitée dans votre boutique

Si vous modifiez les variantes d’un produit dans creativehub, vous devrez ensuite réimporter ce produit dans votre boutique. Sinon le produit correspondant ne sera pas actualisé pour refléter ces modifications. Le produit ne sera plus synchronisé et s’il est vendu, nous ne pourrons pas traiter la commande.

Si un fichier est supprimé dans creativehub, ou si les paramètres de vente appliqués à ce fichier sont annulés, le produit correspondant et ses paramètres ne seront pas automatiquement supprimés de la liste de produits de votre boutique. Vous devrez alors supprimer manuellement ce produit. Si vous oubliez de le faire et que ce produit se vend par la suite, nous ne pourrons pas traiter la commande.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’importation de produits.